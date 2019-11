Romain Genevois : "Je peux me permettre d'attendre une proposition"

Caen, France

Romain Genevois a toujours le sourire. C'est le genre de joueur qui reste jovial et disponible même quand les résultats ne sont pas là. A 32 ans, le défenseur haïtien est sans club depuis que son contrat avec le SM Caen s'est achevé en juin. Il n'a plus joué depuis la réception de Saint Etienne (0-5) en mars dernier mais l'ancien malerbiste reste serein.

Je peux me permettre aussi d'attendre une proposition qui corresponde le plus possible à mes attentes

"Je ne suis pas stressé parce que ce n'est pas comme si j'avais traversé toute cette période avec zéro, nada, rien du tout. (rires). Là ce serait effectivement compliqué. Je pense que depuis ce temps-là, si ça avait été le cas, j'aurais plus ou moins envisagé d'arrêter. Mais là ce n'est pas le cas. J'ai eu des propositions sous les yeux. J'aurais pu dire oui. c'est pour cela que je suis aussi serein. Je peux me permettre aussi d'attendre une proposition qui corresponde le plus possible à mes attentes."

Il aurait pu notamment signer en Turquie cet été. En attendant, il s'entretient physiquement, parfois avec les conseils de son ancien préparateur physique lorsqu'il jouait à Nice. Mais Romain Genevois préfère se préparer seul en Normandie.

Je fais tout ce qui m'a permis d'être considéré plus ou moins comme une machine (rires), d'être en forme donc je fais ce qu'il faut.

"Cela fait douze ans que je suis pro mais je fais du foot depuis cinq ans et demi (rires). J'ai vécu le sport étude, le centre de formation, post-formation, pro avec des expériences différentes avec mon club formateur (Gueugnon), à Tours, à Nice et à Caen. Je suis riche d'expériences et je me sers de tout ça pour cette période-là. Je fais tout ce qui m'a permis d'être considéré plus ou moins comme une machine (rires), d'être en forme donc je fais ce qu'il faut. "

En attendant une offre qui corresponde à ses attentes, Romain Genevois profite de plaisirs simples, notamment auprès de ses enfants.

On reste des privilégiés, je ne vais pas vous mentir mais il y a aussi des aspects qui sont loin d'être simple

"Du coup ils sont content d'avoir leur papa à temps plein (rire). C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Souvent, la vision un peu extérieur c'est de nous considérer comme des privilégiés. Elle n'est pas fausse non plus. On reste des privilégiés, je ne vais pas vous mentir mais il y a aussi des aspects qui sont loin d'être simple. Ma fille avait une course d'endurance à faire le samedi à Ouistréham. Comme j'étais dispo elle m'a demandé de courir avec elle. Ce sont des choses toute bête mais elle avait le sourire jusqu'aux oreilles."

Romain Genevois prépare aussi sa reconversion mais par anticipation. Il évite de prononcer ce mot car il compte bien retrouver rapidement la compétition et les terrains de Football.