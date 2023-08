Le SM Caen victorieux à Concarneau : "Ce n'était pas le plus beau match mais il faut savoir les gagner"

Jean-Marc Furlan, entraîneur du SM Caen : "On savait que c'était une belle équipe qui jouait bien au Football. On le savait parce qu'on les avait vu contre Bordeaux. On a une ou deux occasions en première mi-temps mais on a beaucoup souffert parce que la possession était à Concarneau. Mais ça je le savais. ce que je voulais surtout, c'était ne pas se prendre de but. On travaille beaucoup sur l'aspect défensif mais par rapport à ce que l'on a vécu les deux premiers matchs, autant on avait pas mal dominé autant là c'était un peu plus compliqué. Mais on a réussi à conclure."

Valentin Henry, défenseur du SM Caen : "On a été carrément bougé par une très belle équipe de Concarneau qui nous a posé beaucoup de soucis dans le jeu. On savait que ce serait compliqué et que collectivement c'était fort. Maintenant, on s'était dit qu'on connaît les promus, que ça allait être dur. On a laissé passé les vagues et puis on sait qu'avec nos qualités on peut faire des différences aussi sur des transitions. Il faut savoir s'adapter. Ce n'est pas tous les week-ends les mêmes choses. On était sur de la transition, on l'a bien fait. On n'a pas pris de but. C'est très bien Trois victoires, trois clean shit , C'est de très bonne augure et ce soir même si c'était très compliqué cela soude un groupe."

Romain Thomas, capitaine du SM Caen : "On était prévenu de la qualité du football qu'il pratique. On s'était passé le mot. On savait que peut-être à un moment ils auraient plus le ballon que nous à un moment donné dans le match mais parfois il faut savoir l'accepter. Nous aussi, on aime avoir le ballon mais aujourd'hui sincèrement c'est la plus belle équipe qu'on ait affronté même s'il n'y a eu que trois journées. Et je pense qu'ils vont prendre des points. On a été pragmatique. Je pense que pour un supporter ce n'est pas le plus beau match à voir mais dans une saison il faut savoir les gagner."