SM Caen - Romain Thomas : "Je trouve juste dommage la façon dont cela se termine"

Trois jours après l'officialisation de la décision de Stéphane Moulin de ne pas rester une troisième saison sur la banc caennais comme le prévoyait son contrat, son capitaine est venu répondre à la presse en marge du match contre Amiens ce vendredi. L'homme est le plus à même de prendre la parole dans le vestiaire, lui qui côtoie depuis une décennie Stéphane Moulin et le président OIivier Pickeu. S'il comprend et respecte la décision de son coach, il la regrette également sportivement et humainement.

"Je ne vais pas faire de langue de bois, j'étais déçu parce que je suis venu ici pour un ensemble de choses, explique l'ancien angevin. J'ai travaillé avec toutes ces personnes pendant plusieurs saisons mais aujourd'hui c'est son choix. On en a discuté tous les deux. C'est le mieux pour lui. C'est vrai que ça a été une année éprouvante (Stéphane Moulin a perdu son épouse). Il faut aussi remettre les choses dans le contexte. C'est dommage en fin de compte. C'est ce que j'ai dit à tout le monde, au président parce que j'avais envie de le dire. Je trouvais juste dommage la façon dont cela se termine entre guillemet. Parce que c'est vraiment un travail de plusieurs saisons. Et cela s'est passé comme cela entre eux. Moi, je ne suis qu'un joueur. Cela ne me regarde pas - enfin tout ce qu'ils se sont dit - mais après je suis joueur et j'étais venu pour un ensemble de choses. Et voir le coach partir aujourd'hui c'est dommage, tout simplement. Je trouve qu'en plus l'équipe progressait. Cette année, on n'a pas tout bien fait mais on a progressé.

Et je me disais que sur sa dernière année de contrat l'année prochaine il y avait encore quelque chose de bien à faire mais sincèrement il a vécu tellement de choses aussi. Je ne peux même pas me mettre tellement cela doit être difficile. Il y a eu des choses qui ont été dites certainement qui l'ont touché. Et puis en plus il a aussi sa vie à côté à gérer qui ne doit pas être simple. Comme je lui ai dit, moi je veux le mieux pour lui et sa famille. S'il fait ça , c'est ce qu'il y a de mieux pour lui et ses enfants."

Romain Thomas ne cache pas sa déception de voir cette brouille entre les deux hommes les amener à se séparer sans porter de jugement. Il n'aspire qu'à une chose, que le club retrouve rapidement de la stabilité hors du terrain afin de poursuivre au mieux la progression d'une équipe candidate à la 4e place en cette fin de saison.

"Je suis déçu pour cela maintenant l'année dernière j'ai travaillé aussi sans lui avec Gérald Baticle et cela s'était bien passé aussi, j'ai connu ce changement l'an passé. J'espère vraiment qu'on va continuer à progresser. C'est ce que j'ai dit au président. Il y a un changement, c'est clair, c'est comme ça. il faut l'accepter. Mais qu'il y ait cette osmose qu'il y a eu pendant plusieurs saisons entre tout ce staff et toute cette présidence. C'est ce que les joueurs vont rechercher : un climat serein parce que la ligue 2 va être encore plus compliquée la saison prochaine et qu'il ne faut pas perdre de temps là dessus. Que tout le monde soit 100% Malherbiste et qu'on tire tous dans le même sens le plus tôt possible et qu'il n'y ait pas trop de choses déstabilisantes sur les côtés. C'est comme cela qu'on aura des résultats."