Le SM Caen entame la phase retour du championnat de Ligue 1 en recevant Lille ce samedi à 20h. Les Footballeurs caennais espèrent mettre fin à leur disette offensive et à quelques statistiques contrariantes.

Caen, France

Depuis le début de saison, chaque but du SM Caen lui rapporte deux points. Le souci c'est que les footballeurs marquent peu (12 buts en 19 journées) et seuls trois d'entre eux (Ronny Rodelin (4), Ivan Santini (6) et Damien Da Silva (1) ont ouvert leur compteur-buts. D'où l'agacement de Patrice Garande envers les statistiques de ses milieux offensifs

Des ailiers qui ne marquent pas

Que ce soient Christian Kouakou ou Jordan Nkololo à droite ou Hervé Bazile, Jan Repas et dans une moindre mesure Vincent Bessat, personne parmi les milieux offensifs caennais n'a inscrit le moindre but. A domicile, seul Christian Kouakou a distillé une passe décisive cette saison. Le bilan est plus que léger.

Mon travail c'est aussi à un moment donner de mettre les gens devant leur responsabilité.

"Comment vais-je dire cela pour que vous l'interprétiez d'une manière positive, a expliqué Patrice Garande en conférence d'avant-match. Il y a du nombre. Après, la concurrence, je me tue à leur explique que chez les attaquants il y a ceux qui marquent et ceux qui ne marquent pas. De tous les joueurs de côté, il n'y en a pas un qui marque. Pour la concurrence, je me base sur quoi? J'ai eu une discussion avec eux pour leur dire qu'à un moment donné il fallait quand même... Ils ont tous eu du temps de jeu. Mon travail c'est aussi à un moment donner de mettre les gens devant leur responsabilité."

Une dynamique à retrouver

Après un début de saison solide, le SM Caen a laborieusement atteint la trêve (un point et deux buts marqués sur les cinq dernières journées) avec il est vrai un calendrier qui s'était durci (Trois matchs à l'extérieur et affrontement des trois équipes de tête : Lyon, Monaco et le PSG).

Dans un classement de Ligue 1 extrêmement serré ( trois points séparent le 13e , Troyes du 19e, Angers), une victoire face à Lille redonnerait de la consistance au matelat de points qui sépare les Caennais de la zone des relégables.

Rodelin et Santini, maître de d'Ornano

Ce sont les seuls caennais à avoir marqué en 2017 devant leur public. Il faut remonter au 18 décembre 2016 et la venue de Metz (3-0) pour voir un autre malherbiste inscrire un but (Yann Karamoh puis Pape Sané). Depuis, le SM Caen s'en est remis uniquement à Ivan Santini (8 buts), à Ronny Rodelin (5 buts) et ... à leurs adversaires (CSC du dijonais Yambéré et du Lyonnais Cornet) pour scorer.

Ivan Santini est le dernier caennais à avoir inscrit un but en 2017 à d'Ornano (contre Lyon le 3 décembre dernier). Qui sera le premier en 2018?

Méfiance sur l'état de la pelouse de D'Ornano

Malgré un mois de repos (le dernier match à la maison remonte au 16 décembre à et la venue de Guingamp), la pelouse caennaise devrait offrir une aire de jeu en mauvais état.

Quand vous le voyez d'en haut, peut-être que les gens vont dire "bah il est vert, il est bien" mais quand vous êtes dessus il n'est pas en bon état.

"Notre terrain est un vrai problème, déplore Patrice Garande. Je viens d'avoir une discussion avec les jardiniers, ils sont catastrophés. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais avec tout ce qui est tombé, le terrain ne boit pas. Samedi, cela risque d'être compliqué. Heureusement qu'on ne joue pas chez nous en Coupe. Quand vous le voyez d'en haut, peut-être que les gens vont dire "bah il est vert, il est bien" mais quand vous êtes dessus il n'est pas en bon état."