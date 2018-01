Caen, France

Face à Bordeaux mardi soir, Ronny Rodelin a inscrit le vingt-huitième but en Ligue 1 de sa carrière. Vingt-trois d'entre eux l'ont été avec le maillot du SM Caen.

Meilleur buteur en activité du club normand devant son compère de l'attaque Ivan Santini (22), le joueur réunionnais vit depuis son arrivée à Caen la période la plus faste de sa carrière. A l'image de son but marqué du pied gauche du milieu de terrain à Bordeaux, le garçon de 28 ans est en pleine confiance.

"Je suis en train sûrement de franchir un cap mais je sais que je suis encore capable de mieux. Je sens que je peux encore plus apporter à cette équipe. Maintenant, cela ne tient qu'à moi. Je dois plus travailler dans la réflexion du jeu et surtout me retrouver dans des situations où je ne suis peut-être pas habitué à me retrouver. C'est là où je dois plus me concentrer pour faire des différences et c'est surtout par rapport à cela que je vais pouvoir franchir un cap. Il faut que j'arrive en tant que joueur offensif à être plus décisif et savoir faire des différences."

Je suis en train sûrement de franchir un cap mais je sais que je suis encore capable de mieux.

Face à Marseille, Ronny Rodelin va recroiser son ancien coach à Lille, Rudy Garcia. Prêté en 2015 au SM Caen puis transféré définitivement l'année suivante, l'attaquant réunionnais a trouvé l'efficacité qui lui faisait défaut dans le Nord et le temps de jeu qui va avec. Dès sa première saison en rouge et bleu, il a inscrit deux fois plus de buts (10) que lors de ses quatre années lilloises (5).

"Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui à Caen vient de tout le travail que j'ai pu fournir à Lille. J'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de situations à Lille dans certains matchs où on me disait : "on est surpris que tu ne marques pas parce que ce sont des gestes que tu as l'habitude de faire ou qui te réussissent souvent." D'avoir changé de contexte mais de ne pas avoir lâché pendant plusieurs années avec des heures de travail fournies, que ce soit récompensé aujourd'hui.... je pense qu'il faut avoir une force mentale et être persuadé qu'on peut y arriver.

Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui à Caen vient de tout le travail que j'ai pu fournir à Lille

_C'est le fait de ne pas avoir lâché qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à être plus décisif devant le but_. Je retrouve des gestes que j'ai plutôt l'habitude de travailler souvent et de répéter certaines choses qui m'ont fait progresser. Maintenant quand j'arrive dans des situations qui me faisaient auparavant défaut, j'arrive à être plus concentré, plus lucide."

Personne n'oublie à Caen son but égalisateur dans les arrêts de jeu au Parc des Princes la saison passée (1-1) ni ses deux buts inscrits coup sur coup la même semaine contre Nancy (1-0) et à St Etienne (1-0) assurant six points à son club au moment où il se trouvait au plus bas.

Cette saison, Ronny Rodelin a inscrit quatre buts et distillé trois passes décisives sur les 14 inscrits par son équipe. La plupart ont fait le tour des réseaux sociaux comme la reprise en demi-volée contre Troyes (1-0), la reprise en extension contre Nice (1-1) ou encore le but à Bordeaux (2-0).

Quand je vois l'émotion que cela procure au groupe à la fin du match contre Bordeaux, c'est surtout cela qui me fait dire que je fais un beau métier

_"_C'est bien d'en mettre des beaux mais pour moi le principal c'est que le ballon franchisse la ligne et qu'il touche le filet.... même s'il ne touche pas le filet, tant qu'il franchit la ligne, on ne va pas se plaindre. Le principal c'est d'avoir des stats. C'est important pour un attaquant. Ce que je veux , c'est marquer des buts. Quand je vois l'émotion que cela procure au groupe à la fin du match contre Bordeaux, c'est surtout cela qui me fait dire que je fais un beau métier. De voir tous mes partenaires, mon staff heureux et contents, c'est vraiment ça qui m'anime tous les jours à me lever et me dire que je fais un vrai métier et qu'à travers ces situations-là j'arrive à donner le sourire aux gens. C'est ça qui me fait plaisir."