SM Caen : l'expérience Rui Almeida n'aura duré que quatre mois

Caen, France

Pour la première fois depuis plus de 14 ans et l'éviction de Patrick Remy en 2005, le SM Caen a décidé de changer d'entraîneur en cours de saison.

Le club de football normand a donc décidé de suspendre de ses fonctions Rui Almeida au lendemain de la défaite à Grenoble (2-1), la cinquième en neuf journées.

Ses adjoints Gabriel Santos et Alexandre Santos auraient dit vouloir lier leur sort à celui du coach portugais et devraient également partir.

Le SM Caen se doutait bien que le début de championnat serait dure mais pas avec si peu de points. Cette absence de matelas de points n'a pas permis à Rui Almeida de faire face à la crise de résultats actuelles.

"C'est le fruit d'une réflexion, justifie le président du SM Caen, Fabrice Clément. On y arrive pas. Le match de vendredi l'a encore montré. On voit peu d'évolution et on ne peut pas continuer comme cela.

On ne parle pas de compétence, on ne parle pas de travail mais on parle de résultats.

On ne regrette pas de l'avoir choisi à l'époque parce qu'on pense que c'était la bonne personne pour le club. Il se trouve que je me suis trompé dans cette décision puisque cela ne marche pas. aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a un groupe stressé, tendu et c'est notre boulot de trouver des solutions. "

La constitution tardive du groupe caennais n'a pas aidé Rui Almeida à prouver que ses idées étaient les bonnes.

Quand les renforts du mercato sont arrivés, la confiance de ses joueurs s'était depuis longtemps envolée peut-être à force de vouloir jouer dans un système sans posséder les joueurs nécessaires.

Les dirigeants caennais étaient conscients que le début de saison serait compliqué mais sans penser que le club aurait aussi peu de points à la sortie de l'été.

Conspué par les réseaux sociaux et par les supporters qui lui reprochent son entêtement à conserver le même système de jeu, Rui Almeida n'aura pas dévié de sa ligne espérant jusqu'au bout que la dynamique de résultat allait s'enclencher. Cela n'a pas été le cas.