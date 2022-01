SM Caen - S. Moulin : "La coupe est pleine, pourtant, il n'y avait plus beaucoup de place pour la remplir".

Il va finir par croire que le SM Caen est maudit. Depuis le début de sa carrière d'entraîneur, jamais Stéphane Moulin n'avait essuyé autant de vents contraires dans une saison. Ce n'est pas cette rocambolesque journée au scénario invraisemblable ponctué d'une défaite cruelle qui le fera changer d'avis.

S. Moulin : "Sincèrement, je n'ai pas pour habitude de me défiler, mais bon... On est parti à 8h45 ce matin, on est arrivé à 19h10 pour jouer à 20h. Y'a qu'à nous que ça arrive. On perd un joueur sur blessure au bout de cinq minutes, puis on prend un carton rouge et puis on prend un but à la 95ème minute. Je crois que la coupe est pleine pour ce soir. Il n'y avait déjà plus beaucoup de place pour la remplir. Je pensais après chaque match avoir tout vu et on arrive à chaque fois à dépasser ça. Ce n'est pas simple à vivre, pas simple à accepter. S'accrocher, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.

A Sochaux, Caen a compté deux buts d'avance à la pause, grâce à Da Costa et Deminguet. Mais au retour du vestiaire, les Malherbistes n'ont pas réussi à contenir la furia des Lionceaux, rapidement revenus à hauteur au tableau d'affichage par Kalulu et Virginius. Réduits à dix, ils ont craqué à la 93ème minute sur une but de Do Couto.

8 buts inscrits en quatre matchs, une seule victoire

S. Moulin : "Je n'arrive pas à expliquer. C'est récurrent, c'est incroyable ! On a l'impression que c'est inéluctable. Je ne peux pas remettre en cause la volonté des garçons. Ils se sont bagarrés comme des chiens. On marque deux buts à chaque match. Sur les quatre derniers matchs, on a marqué deux buts à chaque fois, et on n'en a gagné qu'un seul. Ca montre bien à quel point c'est compliqué. Il y a une différence avec le match de QRM, c'est que là, on était en infériorité numérique. On concède beaucoup de buts dans les derniers instants et quand on se retrouve à dix, ça ne fait qu'amplifier le phénomène".

"Ce soir, c'est le summum, qui est lié à la journée qu'on a passée, qui était mémorable et dantesque. On repart très déçu mais c'est difficile.. A chaque fois, on laisse à penser qu'on est sur le bon chemin et on arrive jamais à conclure. Ca devient lassant, agaçant et frustrant. On a zéro réussite, rien pour nous depuis le début de la saison. Nous, si on fait une erreur, on la paie. Ceux qui veulent continuer à nous encourager seront les bienvenus parce qu'on en aura bien besoin."

Lors du prochain match, lundi 24 janvier, le SM Caen accueillera l'AC Ajaccio, 3ème du championnat avec deux matchs et deux points en moins que Sochaux, nouveau leader. Il s'agira du premier match en 2022 au stade d'Ornano. Cinq jour plus tard, l'enceinte caennaise sera l'hôte du match en retard face à Niort. Deux confrontations qu'il faudra bien négocier sous peine de se retrouver englué dans les profondeurs du classement pendant un bon bout de temps.