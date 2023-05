SM Caen - Saint-Etienne : une dernière à d'Ornano à plus d'un titre

Le SM Caen reçoit Saint-Etienne lors de la 37e journée de Ligue 2 ce vendredi à 20h45. Il s'agira du dernier match de la saison à domicile des Footballeurs Caennais. Même s'ils n'ont plus rien à jouer si ce n'est aller chercher une 4e place honorifique, le club de foot normand réussit à remplir entièrement son Stade. La rencontre se jouera à guichet fermé avec 20.000 personnes attendues.

Le contexte

Cette rencontre sera la dernière à d'Ornano de Stéphane Moulin sur le banc caennais. Après deux saisons en Normandie, il a choisi de ne pas aller au terme des trois années de son contrat.

"Ce n'était pas prévu comme cela et évidemment cela va me toucher, concède le coach caennais. Je me connais (sourire). Il y aura de l'émotion certainement. Après, il y a un match à jouer et il faut le jouer comme on a l'habitude de le faire. Après, il y aura effectivement un petit moment pour dire au revoir à tout le monde."

Pour cette dernière, Stéphane Moulin a également convoqué Jessy Deminguet afin que le milieu de terrain caennais puisse également bénéficier de l'ovation du Stade, lui qui a été formé à Caen et y aura joué 153 rencontres.

Le chiffre : 5

Le SM Caen reste sur cinq matchs consécutifs sans victoire face à Saint Etienne, à commencer par le match aller en décembre dernier où les footballeurs caennais ont mené jusqu'aux arrêts de jeu (1-1). Il faut remonter au 26 février 2016 et un but de Ronny Rodelin dans le chaudron pour voir le SM Caen battre les Verts (0-1). Et la dernier victoire caennaise à d'Ornano face à l'ASSE remonte au 04 octobre 2015 sur un but d'Andy Delort.

L'adversaire

Encore relégable à la 22e journée, Saint Etienne n'a jamais réussi à se remettre de son début de saison avec cinq victoires lors des 19 premières journées et une défaite 6-0 à la maison face au Havre lors de la 4e journée. Les Verts ont aussi dû effacer trois pts de pénalité en raison d'une sanction liée à leur barrage perdu contre Auxerre.

Renforcé par un mercato XXL (11 recrues cet hiver!), Saint Etienne finit bien mieux la saison et reste sur cinq succès lors des neuf dernières journées. Les hommes de Laurent Batlles, 9e, peuvent encore viser la sixième place.

Le duel

Saint Etienne et le Stade Malherbe Caen possèdent chacun un attaquant hors pair. Alexandre Mendy (18 buts et 2 passes décisives) et Jean-Philippe Krasso (16 buts et 10 passes). Si l'attaquant Ivorien de Saint Etienne n'a plus marqué depuis cinq matchs (mais a fait marquer deux fois), le meilleur buteur caennais a lui marqué sept buts lors de ses huit derniers matchs.

SM Caen - Saint-Etienne à suivre sur France Bleu

