SM Caen : "Si à Toulouse on donne le premier ballon à l'adversaire et qu'il marque, ça va être compliqué"

Le SM Caen se déplace à Toulouse lors de la 36e journée de Ligue 1. Désormais barragistes à trois journées de la fin, les footballeurs caennais vont tenter de mettre fin à une série de huit journées sans victoire. Il leur faudra gommer les erreurs défensives qui ont plombé leurs derniers matchs.

Depuis son déplacement à St Etienne (1-0) le 26 février dernier, le SM Caen n'a grappillé que deux points en huit journées et encaissé 20 buts (pour 7 marqués). Les hommes de Patrice Garande n'ont plus que trois matchs (Toulouse, Rennes et Paris) pour sauver leur place ou au moins accrocher les barrages même s'ils restent (encore) maîtres de leur destin.

"En faisant un résultat à Toulouse et en battant Rennes il y a de grandes probabilités pour qu'il n'y ai pas de matchs derrière", souligne l'entraîneur du SM Caen"

Les points positifs face à Marseille malgré la défaite (1-5)

Le staff caennais s'est évertué à les présenter aux joueurs tout en relevant les carences défensives. "Ce match de Marseille est quand même très révélateur de notre équipe, explique Patrice Garande. Sur les cinq buts marseillais, ce n'est pas Marseille qui marque cinq buts mais c'est nous qui les donnons. On ne peut pas gagner un match si on fait des erreurs comme ça. Si à Toulouse on donne le premier ballon à l'adversaire et qu'il marque, ça va être compliqué. Après, des ressources mentales, morales, psychologiques... les joueurs en ont."

Le chiffre : 8

Le SM Caen n'a pas réussi à garder inviolé ses cages ces huit dernières journées et n'a remporté aucun de ses huit derniers matchs. Ce sont les plus longue série en cours cette saison.

La Phrase "Ça ne fait jamais plaisir mais ça fait partie du métier"

L'entraîneur caennais a eu droit aux sifflets, à des demandes de démission de la part d'une partie du public et à de vives critiques. "Ça ne fait jamais plaisir mais il faut être plus costaud que ça. Ça fait partie du métier, il faut être plus costaud. Tous les matins je suis là, je ne me cache pas. je fais mes courses en ville. je n'ai aucun souci avec ça et parallèlement à ça je reçois beaucoup de messages de soutiens, pas via les réseaux sociaux mais de façon directe. après, ça fait partie de la vie d'un entraîneur. C'est normal. Je crois même vous avoir dit au tout début : je savais comment ça va finir. Quand on commence dans un club et que vous restez longtemps dans un club, la fin vous la connaissez."

Jordan Adéoti et Nicolas Seube restent à la maison

Côté infirmerie, le milieu de terrain Nicolas Seube et le défenseur Jordan Adéoti, victimes d'une élongation, seront absents du déplacement. Le gardien Rémy Vercoutre et le défenseur Emmanuel Imorou ont été préservés sur une partie des séances de la semaine. Les défenseurs Romain Genevois et Frédéric Guilbert devraient en revanche reprendre la semaine prochaine avec le groupe.

Le groupe Caennais :

Le jeune Durel Avounou, qui fait sa 2e apparition dans le groupe pro, et Pape Sané remplacent Jordan Adéoti et Nicolas Seube.

Les 18 - Matthieu Dreyer (G), Rémy Vercoutre (G) - Alaeddine Yahia, Damien Da Silva, Ismaël Diomandé, Syam Ben Youssef, Vincent Bessat - Emmanuel Imorou, Jean Victor Makengo, Jonathan Delaplace, Durel Avounou, julien Féret, Steed Malbranque - Yann Karamoh, Ivan Santini, Pape Sané, Ronny Rodelin, Jordan Tell