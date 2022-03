L'émission 100% Stade Malherbe atteint les quatre cents numéros ce lundi soir

100% Stade Malherbe, votre émission quotidienne consacrée aux Rouge et Bleu fête son 400e numéro ce lundi soir à partir de 18h10. Lancée en 2019, elle accompagne depuis les performances, l'actualité du SM Caen et la vie autour de sa communauté de supporters dans la bonne humeur.

Olivier Duc et Rodolphe Baudry font partie de l'équipe qui anime depuis trois saisons maintenant 100% Stade Malherbe

Ce lundi soir, 100% Stade Malherbe aura besoin d'un gros gâteau. Votre émission quotidienne consacrée au SM Caen et à ses supporters célèbre son quatre centième numéro.

Lancée à la Foire Expo de Caen en septembre 2019, elle propose chaque soir de la semaine de partager l'actualité, les coulisses et les matchs des Rouge et Bleu et de la communauté qui l'accompagne.

Commencée sur la pointe des pieds sur un format de quinze minutes, elle pèse désormais le double chaque soir (De 18h30 à 19h du mardi au vendredi) et même près d'une heure le lundi (De 18h10 à 19h).

En 400 numéros, elle vous aura fait entendre l'analyse des journalistes qui suivent le SMC, fait découvrir les joueurs et les staffs, donné la parole aux dirigeants et actionnaires et fait intervenir les nombreux people qui gardent l'amour du Stade Malherbe chevillé au corps (Orelsan, Denis Brognart, Thomas Thouroude...)

Ces quatre cents numéros se sont fait dans la bonne humeur et de façon parfois décalée à l'image des chroniques de We are Malherbe. Cette émission n'aurait jamais existé sans la formidable communauté qui gravite autour d'un club de football qui ne laisse jamais indifférent. Comme le dit son slogan : "Ne pas nous suivre si vous êtes cardiaque."

Vos places à gagner pour Caen-Toulouse

Comme chaque lundi, venez poser vos questions, donner votre analyse et participez à l'émission en appelant au 02.31.44.48.44. Deux places seront à gagner après tirage au sort parmi les participants pour le prochain match à domicile des Rouge et Bleu. Ce sera le samedi 12 mars à 19h face au leader Toulouse.

Vous pouvez également nous interpeler et poser vos questions via les réseaux avec le Hashtag #Allomalherbe ou via notre Facebook Live.

100% Stade Malherbe à écouter ce lundi à partir de 18h10