Stéphane Moulin est l'invité de 100% stade Malherbe ce lundi

Stéphane Moulin est l'invité ce lundi de 100% Stade Malherbe, votre émission quotidienne consacrée aux Rouge et Bleu. L'entraîneur du Stade Malherbe Caen répondra à vos questions de 18h10 à 19h.

Deux jours après la victoire du SM Caen face à Bastia (2-1), l'entraîneur caennais Stéphane Moulin sera l'invité de 100% Stade Malherbe de 18h10 à 19h.

Posez vos questions et participez à l'émission

Vous pouvez donner votre avis sur le dernier match du SMC ou poser une question à l'entraîneur du Stade Malherbe en appelant le 02.31.44.48.44.

Vous pouvez également réagir via les réseaux sociaux via le Hashtag #Allomalherbe ou via notre Facebook Live.

Gagnez vos places pour Caen-Toulouse

Comme chaque lundi, deux places seront à gagner pour le prochain match à domicile du SM Caen après tirage au sort parmi les auditeurs qui auront participé à l'émission.

Il s'agira de places pour la rencontre entre Caen et Toulouse le 19 mars prochain.

Suivez ici l'émission en direct