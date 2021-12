Cinq bonnes raisons pour le SM Caen de ne pas porter 2021 dans son cœur

Nuno Da Costa et les Malherbistes auront connu une année 2021 difficile

Cela aurait pu être bien pire mais il faut bien l'avouer : Les supporters du SM Caen ne porteront pas l'année 2021 spécialement dans leur cœur. A l'image d'un dernier match frustrant et au scénario déroutant, cette année civile aura porté beaucoup d'espoirs déçus.

Mais les dernières semaines laissent augurer une année 2022 plus enthousiasmante.

Un bilan comptable digne d'un relégable

Cette année, le SM Caen a joué quarante matchs de Ligue 2 à cheval sur deux saisons et empoché trente-huit pts. Ramenée à une saison complète soit trente-huit journées, la moyenne de points (36) est au mieux celle d'un (très) faible barragiste.

Elle n'aura eu heureusement aucune conséquence sur la place en Ligue 2 du club malherbiste.

Trois coachs pour une année

Pascal Dupraz évincé le 23 mars, l'entraîneur de la réserve Fabrice Vandeputte a assuré la fin de la saison et le maintien à l'ultime journée avant l'arrivée en juin dernier de Stéphane Moulin.

Tous les trois ont été confrontés à une double série noire : une victoire en vingt-et-une journées en début d'année et une victoire en treize journées à l'automne.

En terme de moyenne de points, C'est Fabrice Vandeputte qui obtient la plus basse (six pts en huit matchs) mais en ayant affronté cinq équipes du Top 5 avec un groupe au plus bas.

Quant à Stéphane Moulin, ces vingt-deux pts ont été marqués en dix-neuf journées avec un effectif qui a compté jusqu'à onze absents en raison des multiples blessures.

Une année cauchemardesque pour le public caennais

Absents jusqu'en juillet dernier en raison de la pandémie, les supporters du SM Caen n'ont pas été gâtés par les prestations de leur équipe à domicile. Le Stade Malherbe n'a gagné que cinq matchs sur les vingt-et-une journées disputées à d'Ornano. Celui face à Clermont (2-1) aura été sans nul doute le plus important.

En 2021, Caen n'aura donc marqué que vingt-et-un pts sur les soixante-trois mis en jeu soit un sur trois.

Près d'une fois sur deux (Dix en vingt-et-une journées), l'équipe visiteuse est repartie avec la victoire. La victoire contre Guingamps (2-0) permet au moins de clore l'année sur une note et une fin de série (Quatre mois sans succès à la maison).

Des Opérations à foison

Yoann Court (Adducteurs) , Benjamin Jeannot (Deux fois, ménisque), Kelian Nsona (Genou), Franklin Wadja (Ménisque), Mehdi Chahiri (Fracture de la cheville), Hugo Vandermersch (Genou).... Tous à l'exception de Yoann Court on eu recours aux soins du Dr Galaud.

Sans aucun rapport entre elles, ces lourdes blessures ont plombé les deux derniers trimestres du SM Caen au moment où il redémarrait une nouvelle politique sportive. L'infirmerie devrait enfin se vider au retour de la trêve hivernale.

Un plan social

N'oublions pas les efforts fait hors du terrain du côté de l'encadrement et des administratifs avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il s'est traduit par le départ de 25 à 30 CDI au sein du club de football professionnel.

Ce plan a permis la levée de l'encadrement de la masse salariale confirmé en fin d'année par un nouveau passage sans encombre devant la DNCG.