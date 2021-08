Le SM Caen compose avec ses absents pour affronter un AC Ajaccio miné par le Covid

Le SM Caen doit se rendre à Ajaccio ce samedi lors de la 4e journée de Ligue 2. Si le club normand retrouve ses deux internationaux (Gioacchini et Beka Beka), il doit composer avec de nombreuses absences et sans la ferme certitude de pouvoir jouer en raison des cas de Covid dans l'effectif d'Ajaccio

La semaine de préparation du SM Caen n'a pas été de tout repos. Il y a d'abord ces incertitudes autour de la tenue ou non de la rencontre face à l'AC Ajaccio en raison de cas de covid dans l'effectif corse.

"J'espère que si on fait le déplacement à Ajaccio, on ne le fera pas pour rien", grince Stéphane Moulin qui redoute un report le jour-même du match

Et puis la semaine a été bien remplie pour son staff médical. Aux blessés déjà répertoriés (Hugo Vandermersch, Kelian Nsona, Caleb Zady Séry et Yoann Court) se sont ajoutés plusieurs sorties en cours de séances (Andréas Hountondji, Nicholas Gioacchini, Aloys Fouda) et de nouveaux forfaits (Steve Shamal, Benjamin Jeannot et Yoël Armougom).

A tel point que lors d'une oppositions ce jeudi, ce sont les gardiens Yannis Clémentia et Sullivan Péan qui ont complétés l'effectif dans un rôle de défenseur.

On a fait des performances athlétiques très au dessus sur le plan du volume et de l'intensité de ce qu'ils faisaient l'an passé

Stéphane Moulin dit ne pas être surpris par cette hécatombe de début de saison. "Je ne suis pas surpris aux joueurs à qui cela arrive, précise le coach caennais. Inévitablement, quand on tire sur des joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps ou parce qu'il n'y a pas d'autre possibilités, à force de tirer sur la corde elle finit par casser. Vous avez aussi noté que cela concerne le même secteur de jeu."

L'animation offensive est effectivement durement touchée. A cela s'ajoute l'absence pour trois matchs de Zeidane Innoussa, expulsé lors de la réception de Sochaux (1-2).

L'équipe caennais n'a pas ménagé ses efforts en ce début de saison sans pouvoir faire souffler les titulaires de certains postes. "Ils ont fait des efforts y compris samedi (contre Sochaux). On a fait des performances athlétiques très au dessus sur le plan du volume et de l'intensité de ce qu'ils faisaient l'an passé. On est passé de 103 à 104 km par match à 117 par exemple. Et quand on va chercher un peu plus loin que ce que l'on faisait, cela peut occasionner des soucis."

Le système en 3-5-2 testé

Déjà amené à modifier son système en 4-3-3 avec la blessure de Caleb Zady Séry, Stéphane Moulin a testé cette semaine un passage à trois défenseurs centraux (avec Brahim Traoré).

"C'est une autre option, explique Stéphane Moulin. Il y a une option qu'on maîtrise un peu mieux que les autres et qu'on a été obligé très très rapidement après le premier match de championnat. On va être peut-être aussi obligé d'arrêter la deuxième option. On a essayé d'en trouver une troisième. Ce n'est pas évident parce qu'il y a très très peu de temps pour la travailler. Mais bon on ne va pas se plaindre. c'est la vie d'un groupe."

L'arbitre de la rencontre : M. Rémy Landry

A 30 ans, Rémy Landry arbitrera pour la troisième fois un match du SM Caen. Il avait été désigné la saison passée sur le déplacement à Auxerre (1-1) et les réceptions de Niort (1-0) et... de l'AC Ajaccio (1-0).

Il avait distribué dix cartons jaunes dont un rouge pour l'Auxerrois Gauthier Hein et accordé un penalty aux caennais face à l'ACA.

Le Groupe caennais

L'équipe probable : Rémy Riou - Prince Oniangué, Jonathan Rivierez, Ali Abdi, Brahim Traoré et Alexis Beka Beka - Franklin Wadja, Johann Lepenant, Jessy Deminguet- Alexandre Mendy, Ilhyes Najim - Remplaçants : Yannis Clementia, Vladislav Molchan, Aloys Fouda, Loup Hervieu, Anthony Gonçalves, Andréas Hountondji, Nicholas Gioacchini.

AC Ajaccio - SM Caen à suivre ce samedi à partir de 18h30