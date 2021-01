Le SM Caen ne veut pas perdre le contact du Top 5 à Ajaccio

Le Stade Malherbe Caen entame une série de trois matchs face à des adversaires de deuxième partie de tableau par un déplacement à Ajaccio ce samedi.

"J'ai beaucoup de respect pour les Corses et mes amis Corses, souligne le coach caennais Pascal Dupraz. Chaque fois que je me suis rendu en Corse, je me suis rendu compte que c'était très difficile de rencontrer les équipes par ce qu'elles développaient sur le terrain. Il en sera de même demain (samedi).

Nous allons jouer contre une équipe qui a mal débuté son championnat parce qu'elle n'avait certainement pas encore recruté et qui s'est repris.

On va là-bas avec beaucoup de sérénité mais il faut surtout qu'on aille là-bas avec beaucoup de détermination."

Les équipes du Top 5 en ligne de mire

"On les voit. Ils sont devant nous mais on a envie de les rattraper, explique le capitaine Jonathan Rivierez. L'objectif, c'est vraiment coller ce top 5. On a bien sûr tous envie de s'en rapprocher et d'être dans ces places.

Aujourd'hui, on n'y est pas encore. On a pris du retard mais je pense qu'ils sont vraiment à portée de tir et on va les chercher."

Le Regret du match de Toulouse

Ce déplacement à Ajaccio intervient cinq jours après le nul obtenu à domicile face à Toulouse (2-2) alors que les Caennais ont mené 2 à 0.

"On doit plier le match avant, regrette Pascal Dupraz. Après on a eu affaire à une forte opposition, certainement la meilleure équipe.

Depuis octobre dernier, je répète que nous ne sommes pas assez tueurs. Quand on gagne deux à zéro, un match c'est fini."

Des Corses en net regain de forme

Si l'AC Ajaccio a très mal débuté le championnat (un point sur les quatre premières journées), il s'est depuis nettement repris avec une seule défaite lors des dix dernières journées en remontant au treizième rang.

Et depuis sa lourde défaite face à Troyes (0-4) fin octobre, personne n'a depuis réussi à s'imposer au Stade François Coty. Seules trois équipes y ont glané les trois points (Châteauroux, Toulouse et Troyes).

Alexis Beka Beka, seul retour de L'infirmerie

En attente des résultats de l'IRM, le milieu de terrain Yoann Court semble avoir une petite déchirure. Son indisponibilité serait au moins de trois semaines selon le médecin du club cité par le coach caennais.

L'attaquant Yacine Bammou est toujours indisponible. "J'espérais qu'il fasse une semaine complète mais pour en discuter ce matin (vendredaui) il ressent une petite douleur, explique Pascal Dupraz."

Le milieu de terrain Anthony Gonçalves sera encore absent. En revanche, Alexis Beka Beka qui ne se sentait pas à 100% lors de la venue de Toulouse fera son retour.

Le Groupe probable du SM Caen : Rémy Riou, Garissone Innocent – Hugo Vandermersch, Anthony Weber, Yoël Armougom, Prince Oniangué, Jonathan Rivierez, Steeve Yago – Jessy Pi, Johann Lepenant, Jessy Deminguet, Aliou Traoré – Kélian Nsona, Alexis Beka Beka, Nicholas Gioacchini, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot et Caleb Zady Sery.

AC Ajaccio - SM Caen à suivre sur France Bleu