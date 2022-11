L'AF Virois va défier le SM Caen avec sa colonie d'ex joueurs de Malherbe

L'AF Virois compte dans ses rangs huit joueurs passés par le SM Caen et sa formation. Luca Boudonnet est le dernier arrivé en date. Le milieu de terrain a quitté Malherbe cet été après y avoir passé quatorze saisons alors qu'il n'a que 21 ans. Il ne prend pas ce match de Coupe pour une revanche mais plutôt comme un clin d'œil.

"Il ne me manquait qu'une étape, celle de basculer dans le monde professionnel, constate Luca Boudonnet. Cela fait partie du foot et de la vie d'un footballeur. Je ne suis pas forcément revanchard. Il y a un peu de regrets quand même mais c'est un club que j'apprécie encore. C'est mon club de cœur."

Thomas Chesnel lui a quitté le Stade Malherbe il y a quatre ans maintenant. C'est son deuxième passage à l'AF Virois. Pour le défenseur central de 22 ans, si tant d'anciens caennais viennent à Vire, c'est parce que les structures n'ont pas à rougir face à celles d'un club pro même si Vire évolue en 5e division.

"On a un paquetage qui est l'équivalent de celui d'un club pro pour les tenues vestimentaires, détaille Thomas Chesnel. On a plein de terrains dont un super terrain officiel qui est pour moi l'un des meilleurs terrains de N3 en Normandie. Au niveau des soins, on a les kinés, les équipements de pressothérapie, une salle de muscu.... tout ce que l'on n'aurait même pas je pense en club de N2. Certains clubs de N2 ne sont pas structurés comme cela. On a un très très bon club qui peut devenir encore plus grand dans les années à venir."

On retrouve les anciens Malherbistes à tous les postes : gardiens (Louis Deschateaux, Kény Bertheaume), milieux de terrain (Stanley Boucaud, Dorian Charlier, Florian Lefèvre) ou attaquant (Louis Pillitieri). Certains ont gardé l'ambition de devenir professionnels à l'image d'un Jonathan Beaulieu relancé après son passage à Granville.

Le président Christophe Lécuyer estime que deux raisons expliquent leur venue en nombre dans son club de N3

"Aujourd'hui je pense qu'on propose une belle alternative à tous ces garçons qui rêvaient de devenir footballeurs pros dans leur club formateur et qui n'ont pas pu le concrétiser là-bas. Lorsque cela s'arrête, on essaye de leur proposer une vraie alternative sportive avec un niveau qui leur permet d'avoir une certaine visibilité.

On leur permet d'essayer de penser aussi à autre chose qu'au foot dans la vie. On leur dit ici vous allez pouvoir continuer à vous montrer sportivement et à côté on vous propose de préparer l'après foot. On leur propose de se former à autre chose qu'au football.

Mais je suis tellement content pour ces garçons qu'ils puissent retrouver l'équipe dans laquelle ils auraient rêvé de jouer. C'est un joli clin d'œil."

L'AF Virois est ambitieux. Deuxième de son championnat (Avec un match de moins que le leader l'AG Caen), il est en position cette saison de jouer la montée en N2.