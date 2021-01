Pascal Dupraz : On a préparé les bâtons pour se faire battre

Pascal Dupraz, entraîneur du SM Caen : On a l'art de se mettre en difficulté alors qu'il n'y a pas la place. Un ballon sur un corner renvoyé. Un désalignement. On ne peut pas considérer qu'on, soit désarçonné sur cette occasion-là ou en tout cas qu'on soit mis à mal sur une situation comme celle-ci.

C'est cruel. C'est d'autant plus fâcheux que cela se répète deux-trois fois en première mi-temps.

On a préparé les bâtons pour se faire battre lors de cette première demi-heure avec quelques relances mal assurées.

En fait, on a mis Ajaccio sur de bons rails d'où l'amertume de cette première mi-temps et ce retard au score qui aurait pu être plus lourd sans Rémy (Riou).

Et puis en deuxième mi-temps, tout d'un coup on a mis mieux le pied sur le ballon, on a été plus sûr défensivement et fatalement à partir de là on a pu mettre notre jeu en place. Les parades et les prouesses sont restées dans le même but, celui face à la mer et Benjamin Leroy a fait le reste . Ca nous donne une défaite amère. Une nouvelle. La sixième, je crois.

Olivier Pantaloni, entraîneur de l'AC Ajaccio : Ce soir on fait le match qu'il fallait pour gagner face à cette grosse équipe de Caen - qui reste une grosse équipe avec des très belles individualités.

Je pense qu'on a mis beaucoup d'intensité dans la rencontre. On a été extrêmement rigoureux. On savait que cette équipe avait presque l'obligation de gagner ce match pour ne pas se faire distancer par les équipes de haut de tableau.

Sur les derniers matchs, on avait remarqué qu'ils étaient très en place avec un bloc très compact et qui à la moindre récupération va se projeter rapidement vers l'avant. Il fallait arriver à gêner ce bloc et souvent cela s'est joué sur des ballons profonds dans le dos de la défense. On avait travaillé ça. Cela a bien fonctionné sur le but qu'on a marqué et ensuite sur les occasions que l'on se crée.

Je pense que d'une manière générale, l'équipe a très bien fonctionnée. Le seul regret, c'est de ne pas rentrer à la mi-temps avec une marge plus importante au niveau du résultat.

La seconde mi-temps a été de bonne facture aussi. On savait que cette équipe de Caen allait pousser pour revenir. Ils se sont créés des occasions mais on s'en est crée aussi.

Je pense que la victoire est tout à fait logique au regard de l'ensemble du match.