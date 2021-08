Le SM Caen officialise le transfert d' Alexis Beka Beka au Lokomotiv Moscou

Le Lokomotiv Moscou et le SM Caen ont officialisé ce lundi le transfert d'Alexis Beka Beka. Le jeune milieu de terrain formé par le club normand signe un contrat de cinq ans avec le club russe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il s'agit du premier transfert réalisé sous la présidence d'Olivier Pickeu et l'un des plus gros transferts de l'histoire du Stade Malherbe de Caen avec le versement de six millions d'euros et un bonus d'un million.

Quatorze mois après avoir signé son premier contrat professionnel, Alexis Beka Beka quitte donc le SM Caen.

Il aura joué trente rencontres de Ligue 2 en Rouge et Bleu après avoir été lancé pour la première fois par Pascal Dupraz contre Clermont (0-0).

Le joueur de Verson n'est plus apparu sous le maillot de son club formateur depuis la dernière journée de la saison précédente et un maintien obtenu sur le fil face à Clermont (2-1).

Il avait interrompu sa préparation estivale pour participer aux Jeux Olympique avec l'équipe de France de Football.

Alexis Beka Beka avait été appelé pour la première fois de la saison dans le groupe caennais à son retour du Japon pour se déplacer à Ajaccio mais la rencontre avait été reportée.