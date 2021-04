SM Caen - Auxerre : "La volonté de se bagarrer jusqu'au bout"

Après dix matchs sans victoire, le SM Caen a chuté sans jouer mercredi soir au dix-huitième rang de la Ligue 2, celui de barragiste. Pour s'en extraire et tenter d'obtenir les points manquant lors des trois dernières journées, les Malherbistes ont fait le choix de se retrouver entre eux à Deauville.

Ils ne quitteront la cité côtière qu'au dernier moment ce samedi pour rejoindre le Stade d'Ornano et affronter l'AJ Auxerre à 20h.

"L'idée est de se retrouver seuls dans l'Hôtel, justifie le coach Fabrice Vandeputte. On ne croise que les joueurs et les différents staffs et cela crée une émulation. C'est resserrer les troupes et préparer l'échéance."

Pour que l'on puisse se regarder dans une glace. Benjamin Jeannot

"Au delà de ressouder, poursuit l'attaquant caennais Benjamin Jeannot, c'est essayer de faire prendre conscience à tout le monde du danger qui nous guette. Déjà, il faut s'en sortir pour nous-même. Si on descend - ce que je n'ose imaginer - ce serait terrible pour tout le monde. Il faut le faire pour nous en premier, pour les supporters, nos familles... pour que l'on puisse se regarder dans une glace et dire : "Voilà j'ai aidé ce club à s'en sortir."

Le calendrier relevé des Caennais

Auxerre (5e) est le premier des trois derniers adversaires (Avant Toulouse puis Clermont) des Caennais en saison régulière. Trois adversaires qui jouent la montée en Ligue 1.

"Déjà on ne se pose pas la question de savoir si on peut résister, explique Fabrice Vandeputte. Dans la situation où l'on est, il faut déjà que nous, nous existions. C'est ce que l'on tente de faire. Les contenus et les résultats sont deux choses qui ne sont pas liés pour l'instant mais il y a cette envie et cette volonté de se bagarrer jusqu'au bout et de faire voir que l'on est là. C'est ce qui nous habite."

Le jeu de transition, clé du match?

Comme l'a relevé le staff caennais, l'AJ Auxerre aime prendre des risques offensifs (très souvent payant). "Forcément quand ils récupèrent ou quand ils perdent le ballon, cela peut être dangereux d'un côté comme de l'autre, explique Fabrice Vandeputte.

On connaît les joueurs auxerrois. Ils marquent beaucoup de buts mais effectivement, comme ils attaquent en nombre, dès qu'ils perdent le ballon offensivement, ils sont moins nombreux derrière."

Les Absents :

Les milieux de terrain Alexis Beka Beka et Johann Lepenant en terminent avec leur quarantaine liée au Covid. La bonne nouvelle, c'est que le virus s'est arrêté à ces deux cas selon le club.

Le défenseur Yoël Armougom, touché aux adducteurs, a rechuté et sera également absent. L'attaquant Nicholas Gioacchini et le défenseur Brahim Traoré ("après un dernier test") sont en revanche jugés aptes pour la rencontre face à Auxerre.

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Sullivan Péan, Yannis Clémentia - Steeve Yago, Hugo Vandermersch, Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Aloys Fouda, Jason Ngouabi - Jessy Deminguet, Yoann Court, Prince Oniangué, Anthony Gonçalves, Jessy Pi, Azzeddine Toufiqui, Loup Hervieu - Caleb Zady Séry, Alexandre Mendy, Nicholas Gioacchini, Kevin Mbala, Kelian Nsona, Andréas Hountondji

SM Caen - AJ Auxerre à suivre sur France Bleu Normandie