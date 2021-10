Le SM Caen récupère de son infirmerie le tiers d'une équipe pour affronter Grenoble

Le SM Caen enregistre sept retours pour la réception de Grenoble. cinq de ses joueurs peuvent rentrer dans le groupe dès le match de ce samedi : un gardien (Sullivan Péan), un défenseur (Ibrahim Cissé), deux milieux de terrain (Jessy Deminguet et Brahim Traoré) et un attaquant (Benjamin Jeannot).

Le latéral Hugo Vandermersch aurait pu reprendre avec la réserve si elle avait joué ce week-end. Quant au milieu de terrain Franklin Wadja, il peut participer normalement aux entraînements.

"Il est très clair que cela fait du bien à tout le monde et au groupe dans son ensemble, savoure le coach caennais Stéphane Moulin.. J'ai vécu une des meilleurs semaine de travaille et ce n'est pas anodin. Pour une fois on a pu travailler non seulement avec quasiment tous les joueurs du groupe mais aussi sans devoir faire appel à de jeunes joueurs parce qu'il manquait toujours quelqu'un. C'est nouveau mais c'est agréable."

Handicapé depuis le début de saison par les absences qui ont grimpé jusqu'à un chiffre record pour le déplacement à Dunkerque (Onze), le coach caennais va pouvoir enfin posséder des opportunités de coaching.

"On va pouvoir évoqué la concurrence, complète Stéphane Moulin. En général, ça tire tout le monde vers le haut. Pour la première fois j'aurais des choix à faire."

Le Groupe probable : Rémi Riou, Sullivan Péan - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Prince Oniangué, Ibrahim Cissé, Ali Abdi - Jessy Deminguet, Johann Lepenant, Anthony Gonçalves, Brahim Traoré - Steve Shamal, Nuno Da Costa, Caleb Zady Séry, Mehdi Chahiri- Andréas Hountondji, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot.