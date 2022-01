SM Caen - Ibrahim Cissé : "Le plus important, c'est d'avoir un coup d'avance sur l'adversaire"

L'arrivée d'Ibrahim Cissé en provenance de Dunkerque cet été en toute fin de mercato avait amené quelques difficultés : une volonté du club nordiste de ne pas le laisser partir sans rien dire, un transfert plus cher qu'escompté pour le SM Caen et une validation du contrat plus que sur le fil. Toutes ces péripéties sont désormais bien loin et ce départ n'a pas entaché les relations entre Ibrahim Cissé et son ancien club.

"Cela ne s'est pas passé en vrai comme cela a été relaté dans les médias, explique le défenseur caennais. Il y a des choses qui se sont passées mais au final, cela s'est bien fini. Et je suis en bons termes avec eux. Il n'y a pas de soucis. D'ailleurs vous le verrez au match retour (sourire)."

Il est aujourd'hui facile de comprendre pourquoi le Stade Malherbe a insisté et a sorti le chéquier pour son joueur longiligne. En onze matchs, il s'est imposé au cœur de la défense caennaise à l'image de son match lundi soir face à l'AC Ajaccio (2-0).

Je lis bien les courses des adversaires. Le un contre un et la vitesse sont mes points forts.

"Sans le ballon, je suis un garçon rapide, se dépeint Ibrahim Cissé. Je lis bien les courses des adversaires. Le un contre un et la vitesse sont mes points forts, tout simplement. J'aime bien casser la ligne avec la balle et percuter avec le ballon. C'est comme cela que je me décris et c'est comme cela je pense que les gens me voient."

Son geste préféré? "Le retour défensif, affirme sans hésiter Ibrahim Cissé. Ou bien couper les courses dans la profondeur. Quand j'anticipe ce que va faire l'adversaire. C'est ce qui fait la différence au haut niveau. Avec ou sans le ballon, le plus important c'est d'avoir un coup d'avance sur l'adversaire."

S'il ne se considère pas comme le patron de la défense, il n'en reste pas moins que c'est sur lui que repose la responsabilité de coordonner le bloc défensif caennais.

Naturellement, ce poste fait que je communique plus que les autres.

"J'aime bien parler aussi et bien gérer la défense. Je suis à un poste stratégique. Je suis au milieu [de la défense à trois]. Il faut bien communiquer. Je dois bien m'aligner avec les autres et bien organiser ce qui se passe devant moi. Naturellement, ce poste fait que je communique plus que les autres."

Ibrahim Cissé est un garçon qui sait ce qu'il veut. Il est venu à Caen pour le projet du club avec une demande bien précise. "Jouer dans l'axe était la condition. De base, je suis connu comme un joueur polyvalent. Maintenant je veux être connu comme un défenseur central. C'est là que je suis le meilleur et c'est à moi de le prouver."

J'ai toujours joué dehors avec mes potes puis avec le club de ma ville, les Lilas. Je me suis pris au sérieux tard.

Cet aplomb et cette confiance sont essentiels selon lui. "Sur le terrain, il faut montrer aux adversaires que tu es meilleur qu'eux, poursuit Ibrahim Cissé. Tu ne peux pas ne pas être sûr de toi, surtout à un poste stratégique. Il faut que cela jaillisse d'abord sur le collectif et il faut ensuite que cela jaillisse sur l'adversaire. C'est important d'être sûr de toi."

A 25 ans, Ibrahim Cissé a dépassé les cent matchs de Ligue 2 (113) même s'il n'a pris conscience que sur le tard qu'il pouvait devenir joueur de haut niveau.

"J'ai toujours joué dehors avec mes potes puis avec le club de ma ville, les Lilas. Je me suis pris au sérieux tard. Une fois que j'ai vu que j'avais des qualités, j'ai foncé. Généralement les joueurs s'y mettent vraiment dès le début à six ans ou même plutôt. Moi, c'est à partir des moins de treize ans que j'ai vu que j'avais des qualités. Je voyais que des clubs s'intéressaient à moi. C'est vraiment là que j'ai commencé à travailler pour devenir joueur professionnel."

Ibrahim Cissé a vite rattrapé son "retard." Il a dix-huit ans quand il signe un contrat et joue ses premiers matchs en Ligue 2 avec Tours.

Avant ces premiers pas en professionnel en Touraine, le natif des Lilas a joué avec le PSG chez les jeunes. Le pedigree de son équipe a aussi nourri son ambition et son envie de performer.

"J'étais en U17 nationaux avec une grosse génération. Franchement, j'en suis fier. Pour moi, il faut que je continue tout simplement. On avait une belle équipe. Je vois que tout le monde a réussi et cela fait plaisir. De mon âge, il y avait par exemple Moussa Dembélé qui joue à Lyon, Kingsley Coman qui joue au Bayern. De la génération 95, il y a Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot, Hervin Ongenda, Mike Maignan... On avait une grosse génération. On le voit aujourd'hui, ils sont tout simplement au haut niveau. J'ai gardé contact surtout avec Ferland Mendy et Roli Pereira. Après, on se voit de loin avec les autres."

C'est à Tours qu'il va finalement se former. Il y a joué plus de soixante matchs en Ligue 2. Et après quatre saisons, il grimpe une nouvelle marche à l'été 2018. Il a alors 22 ans. Il rejoint la Ligue 1 et le SCO D'Angers d'un certain Olivier Pickeu et de Stéphane Moulin. C'est là que sa progression va connaître un gros coup d'arrêt.

En partant à Dunkerque, j'ai joué plus de trente matchs et j'ai signé à Caen. Le pari a été gagnant.

"Je me suis fracturé la cheville pendant le dernier ou l'avant-dernier match de préparation. Je n'ai pas joué pendant une saison. Je suis bien revenu mais l'équipe tournait bien. C'est pour cela que je suis parti en prêt [au Paris FC où il n'a joué que huit matchs]. Après un an et demi sans jouer, j'ai préféré repartir à zéro.

C'est pour cela que j'ai préféré signer à Dunkerque. C'est frustrant mais aujourd'hui je le prends différemment, de façon positive. Ce n'est pas de la langue de bois. J'aurais peut-être joué à Angers mais le plus important c'est de faire les trente matchs et d'être régulier sur toute une saison. Finalement, en partant à Dunkerque, j'ai joué plus de trente matchs et j'ai signé à Caen. Le pari a été gagnant."

C'est tout ce parcours qui a forgé le caractère et le jeu d'Ibrahim Cissé. Il alimente son envie de voir plus haut avec le SM Caen et ses équipiers.