Le Mercato s'achève pour le SM Caen sur un total de quatorze mouvements

La dernière journée du Mercato s'est terminée par deux recrues et un départ pour le SM Caen - sauf validation tardive. Le club de football normand clos ainsi une période des transferts très active aussi bien pour réduire sa masse salariale que pour amender le groupe de Stéphane Moulin.

Le SM Caen voulait réduire son effectif pléthorique tout en l'améliorant qualitativement en recrutant des joueurs polyvalents.

Pour le premier vrai mercato d'été de la présidence d'olivier Pickeu, le club de football normand a été actif même si les dernières heures de la période des transferts ont été mouvementées.

Le club espérait trois recrues ce mardi, il n'en a officialisé finalement que deux.

Quatre arrivées depuis cet été....

Après les arrivées en juillet du milieu de terrain Franklin Wadja (Lorient) et du latéral Ali Abdi (Paris FC), le SM Caen a obtenu ce mardi les prêts de deux joueurs offensifs : Mehdi Chahiri (Strasbourg)et Nuno Da Costa (Nottingham Forest). Le premier a besoin de temps de jeu, le second revient dans le championnat français où il a su briller avec Strasbourg dans l'élite.

Le cinquième joueur espéré, défenseur polyvalent apte à joueur aussi bien sur les côtés que dans l'axe, n'a pas été officialisé au moment de la fermeture de la période des transferts.

... pour dix Départs

Ayoub Jabari est le dernier d'une série de dix joueurs qui ont quitté cet été le club de football Normand.

Loup Hervieu aurait dû être le onzième via un prêt au Luxembourg finalement désannoncé.

Si le transfert d'Alexis Beka Beka au Lokomotiv Moscou a représenté une forte plus-value (Six millions d'euros + un million de bonus), la plupart ont permis au club de se délester en terme de massa salariale. Yassine Bammou a rejoint Umranyesport (Turquie).

Caen a ainsi libéré ou négocié les départs de Brice Tutu, Younn Zahary (parti à Cholet), Marvin Golitin (Bobigny), Hermann Moussaki (Boulogne-sur-mer) ou encore Azzeddine Toufiqui (Emmen, Pays Bas).

A noter enfin les prêts de Godson Kyeremeh à Annecy et de Kevin Mbala à Bastia Borgho.