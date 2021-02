Le SM Caen et le Paris FC aux trajectoires parallèles se croisent ce samedi à d'Ornano

Le Stade Malherbe Caen reçoit le Paris FC ce samedi lors de la 27e journée de Ligue 2. Si les Parisiens sont encore en course pour accrocher le Top 5, les Normands auront à coeur de prendre leur revanche de l'aller et d'enchaîner un deuxième succès de rang à domicile.

Cinq jours après avoir obtenu un nul frustrant à Guingamp (2-2), le SM Caen reçoit le Paris FC lors de la 27e journée de Ligue 2 ce samedi. L'objectif des joueurs de Pascal Dupraz sera d'enchaîner un deuxième succès de rang à domicile et de prolonger une série de quatre matchs sans défaite en championnat.

Incertitudes en défense côté caennais

L'entraîneur du SM Caen a convoqué un groupe de 20 joueurs pour la dernière séance d'entraînement ce vendredi en raison d'une incertitude autour de ses défenseurs Anthony Weber et Hugo Vandermersch.

"C'est l"histoire du Stade Malherbe pour cette saison, déplore Pascal Dupraz. C'est de modifier tout le temps mon secteur défensif. Je n'arrête pas de changer derrière et de nouveau j'ai une incertitude."

Le surplace des deux formations

A l'aller, le Paris FC avait disposé du SM Caen 3-1 et repoussé les Malherbistes à 8pts au bout de 9 journées. On pensait l'équipe de René Girard partie pour dominer la Ligue 2 et confortablement installée en tête (Sept pts d'avance sur le deuxième au bout de dix journées).

Dix-sept journées plus tard, Parisiens et Caennais ont décroché de conserve et ont inscrit quasiment le même nombre de pts sur la période ( Dix-neuf pour le Paris FC et vingt pour le SM Caen).

Ce sont les points acquis lors de son départ-canon qui permettent encore au club de la capitale de pouvoir se maintenir au contact du Top 5. L'entraîneur caennais n'a pas baissé les armes et comptent toujours se mêler à la lutte malgré un retard de dix points sur Auxerre.

Un match aller tendu entre les deux coachs

A l'aller, Pascal Dupraz ("A défaut d'être une belle personne, c'est un bon entraîneur") et René Girard ("Pour moi, il ne représente pas grand-chose dans le football et il le sait") avaient dit tout le bien qu'ils pensaient de l'un envers l'autre en conférence d'après-match.

Il s'agissait du premier match joué à huis clos. Les deux bancs ont sans doute depuis appris à s'adapter à cette ambiance un peu particulière qui permet d'entendre le moindre dérapage verbal.

Sur le terrain, Sullivan Péan avait goûté à son premier match pro dans les buts caennais et Alexandre Mendy avait joué son premier match sous le maillot malherbiste.

Le Groupe du SM Caen à choisir parmi : Sullivan Péan, Yannis Clementia - Steeve Yago, Anthony Weber, Prince Oniangué, Alexis Beka Beka, Hugo Vandermersch, Yoël Armougom, Jason Ngouabi - Jessy Pi, Jessy Deminguet, Yoann Court, Anthony Gonçalves, Johann Lepenant, Aliou Traoré - Kelian Nsona, Caleb Zady-Séry, Nicolas Gioacchini, Alexandre Mendy et Benjamin Jeannot.

SM Caen - Paris FC à suivre sur France Bleu

Retrouvez-nous dès 18h en direct du Stade D'Ornano ce samedi