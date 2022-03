SM Caen - Stéphane Moulin : "Où est notre vrai niveau?"

A force de la ressasser, tout le monde a la référence en tête : le stade Malherbe Caen n'a pas réussi à aligner deux succès de suite cette saison si ce n'est lors des deux premières journées. A chaque performance maîtrisée par les joueurs caennais a succédé une désillusion la semaine suivante.

"Ce sont les questions qui reviennent sans cesse donc je vais vous dire que je ne vais pas y répondre aujourd'hui, explique Stéphane Moulin. La réponse, j'espère, va venir des garçons sur le terrain mais moi, je ne vais pas m'aventurer. Il faut peut-être ne pas en parler, " estime le coach caennais.

Le SM Caen a donc produit l'une de ses plus belles prestations contre le leader Toulouse (4-1) une semaine après avoir proposé l'une de ses première mi-temps les moins abouties à Dijon (1-0). Qu'en sera-t-il à Valenciennes chez le 15e mardi soir?

"Les joueurs ont eu une attitude exemplaire contre Toulouse, insiste leur coach. On avait juste envie de les applaudir. Encore une fois, ce que je ne veux pas revoir, c'est l'attitude et le comportement que j'ai sanctionné après la première mi-temps contre Dijon. Où est notre vrai niveau? J'aimerai quand même qu'on finisse par le déterminer. Là, on est dans les dix derniers matchs. Il serait quand même bien de savoir ce que l'on vaut réellement. Est-ce que notre niveau, c'est le match de Toulouse ou est-ce celui contre Dijon? Je pense que c'est un peu entre les deux."

La Stat' : 217

C'est le nombre de sprints réalisés par le SM Caen samedi soir face à Toulouse (4-1). " C'est énorme, souligne Stéphane Moulin. A titre de comparaison, Toulouse n'en a fait que 167 ce qui veut dire que chacun de nos joueurs a fait cinq sprints de plus que notre adversaire. Je crois qu'on a battu le record de sprints dans le championnat. Cela veut dire qu'on est capable de le faire. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le répéter?"

L'adversaire du soir : Valenciennes

Le SM Caen reste sur trois nuls et trois défaites lors de ses six dernières confrontations face à Valenciennes et il faut remonter plus de dix ans en arrière pour voir les Normands battre les Nordistes.

Valenciennes vit une nouvelle saison compliquée et a déjà changé d'entraîneur. Depuis la rencontre aller et la victoire Valenciennoise, Christophe Delmotte a succédé à Olivier Guégan. Avec deux victoires sur les douze dernières rencontres, Valenciennes (15e) reste toujours à portée de la zone de relégation. Les Nordistes souffrent surtout d'une difficulté à se faire respecter dans leur Stade du Haineau. Seul Nancy présente un bilan plus faible à domicile (15 pts et 4 victoires en 14 matchs) même s'ils n'y ont plus perdu depuis la venue du Paris FC (1-4) en décembre dernier.

L'effectif caennais

Ne restent à l'infirmerie que les blessés de longue durée (Les milieux de terrain Caleb Zady Séry et Mehdi Chahiri) et le milieu de terrain Anthony Gonçalves. Ibrahim Cissé, sorti préventivement en cours de rencontre face à Toulouse devrait tenir son rang ce mardi soir à Valenciennes. Le défenseur Jonathan Rivierez est de retour de maladie. Le gardien Sullivan Péan est en revanche victime d'une élongation.

Le groupe probable du SM Caen : Rémy Riou, Yannis Clementia - Yoël Armougom, Ibrahim Cissé, Prince Oniangué, Ali Abdi, Hugo Vandermersch - Djibril Diani, Brahim Traoré, Franklin Wadja, Yoann Court, Steve Shamal, Ilyes Najim, Jessy Deminguet, Johann Lepenant - Nuno Da Costa, Benjamin Jeannot et Alexandre Mendy.

Valenciennes - SM Caen à suivre en direct sur France Bleu