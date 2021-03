Châteauroux - SM Caen : Pascal Dupraz : "S'il faut marquer trois ou quatre buts pour gagner..."

Pascal Dupraz (Entraîneur du SM Caen) : "Sur la 2e mi-temps, on s'en tire bien. Sur la première mi-temps, encore une fois j'ai du mal à comprendre pourquoi on ouvre le score - ça s'est bien - mais qu'ensuite que la tendance s'inverse alros qu'il ne se passe rien comme toujours..

Alors encore une fois, nous avons offert deux buts à nos adversaires. Je ne dis pas que nos adversaires ne sont valeureux, qu'ils n'ont pas construit leur lancement de jeu sur les deux buts mais on est absent défensivement. C'est impressionnant. S'il faut marquer trois ou quatre buts pour gagner à l'extérieur, cela me paraît extrêmment compliqué.

Malgré tout, la première mi-temps était de bonne facture. S'il y a pénalty pour Châteauroux (faute sur Tormin), alors il y a pénalty pour Zady Séry. Voilà mon point de vue de technicien partisan.

Cela dit c'est un point de pris. Ce n'est pas le meilleur match que nous ayons fait sur les quatre derniers mais pour autant c'est le seul point que nous prenons sur ces quatre matchs-là."

Marco Simone (Entraîneur de Châteauroux) : "Satisfait parce que l'équipe s'est améliorée dans tous les domaines comparé au match de Sochaux (0-0), surtout en deuxième mi-temps. On a fait dix-huit frappes contre deux. Après, c'est sûr qu'il est inutile de dire que les points sont nécessaires. Je n'aime pas pleurer. On sait très bien qu'on méritait de gagner le match mais ça ne sert à rien de pleurer. Si on doit se maintenir à la dernière journée, on se maintiendra à la dernière journée.

Ce qu'il nous manquait pour gagner? Il nous manquait du cul."

Benjamin Jeannot (auteur des deux buts du SM Caen) : "Il y a le plaisir de marquer un doublé mais aussi la frustration de ne pas remporter ce match. On est dans une situation compliquée. Remporter les trois points nous aurait fait du bien malheureusement on doit se contenter de ce nul. On a pas mal souffert. On va s'en contenter.

Comment souvent avec nous, on prend deux buts dans les dix premières minutes. C'est vraiment très embêtant d'autant plus qu'on avait marqué cette fois les premiers. Si on veut espérer gagner et s'en sortir sur la fin, il va falloir arrêter de prendre des buts vite comme ça."