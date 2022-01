SM Caen - Stéphane Moulin : "S'adapter est le mot à la mode de Caen"

Privé de match la semaine passée en raison de cas de covid chez l'adversaire niortais, le SM Caen se rend ce samedi chez le 5e Sochaux avec cette fois des cas positifs dans son effectif.

Johann Lepenant et Brahim Traoré ont ainsi été absents de l'entraînement. Positif les jours précédent, Yannis Clémentia a en revanche pu courir à part du groupe. Absent de la séance précédente, Jessy Deminguet était en revanche bien présent ce jeudi. Il n'a souffert que de maux liés à sa 3e vaccination.

"On va être testé aujourd'hui (jeudi). On attendra demain (vendredi) pour faire le point", reste prudent Stéphane Moulin au moment d'évoquer son groupe et sa situation sanitaire.

Les mesures prises les semaines précédentes (Arrivées juste avant l'entraînement, pas de douches collectives, pas plus de deux joueurs en même temps aux soins...) n'ont pas pu préserver entièrement le groupe.

"Cela pèse sur la vie de groupe mais comme pour tout le monde et comme la majeure partie des équipes qui font comme nous. Mais on n'a pas le choix, il faut s'adapter. Il faut vivre ça pour le mieux. La chance que l'on a, c'est qu'il semblerait que les nombreux cas aujourd'hui de Covid ne soient finalement pas si dangereux que cela. C'est quand même la bonne nouvelle. Ce que j'aimerais finalement c'est qu'on l'ait tous d'un coup comme cela on serait tranquille.

Soit on fait trop attention soit le virus nous épargne. En tout cas on est touché mais que partiellement."

A ces cas positifs s'ajoutent les suspension d'Alexandre Mendy et de la recrue Djibril Diani, pour un trop plein de cartons cumulés en Suisse.

Benjamin Jeannot touché au mollet sera de nouveau forfait. L'attaquant caennais a couru hors du groupe avec Kelian Nsona et Alexandre Mendy.

Yoann Court est toujours en phase de reprise. "Il n'a pas fait un match ni rien depuis quatre mois et demi, rappelle Stéphane Moulin. On est sur le bon chemin mais on est loin encore. Il a repris simplement le travail collectif hier (mercredi) et en séance adaptée. Ce n'est pas parce qu'on voit un joueur sur le terrain qu'il est prêt."

En tout, ce sont près de huit joueurs qui ne sont pas aptes à jouer ce samedi alors que l'équipe s'est renforcée avec les recrutement d'Adolphe Taikeu et de Djibril Diani.

"C'est comme cela. Il faut s'adapter. Je crois que c'est le mot à la mode - à la mode de Caen. C'est vrai que c'est quand même assez incroyable. On repart quasiment normalement avec un effectif pas tout neuf mais en tout cas conséquent et puis finalement non. Il y a tout un tas d'éléments qui vont faire qu'il va nous manquer encore beaucoup de joueurs."

Le groupe à choisir parmi : Riou, Péan - Vandermersch, Armougom, Cissé, Rivierez, Taikeu, Fouda, Oniangué, Molchan - Deminguet, Court, Wadja, Gonçalves, Najim - Da Costa, Zady Séry, Hountondji, Shamal, Inoussa.