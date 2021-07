Les supporters du SM Caen organisent leur premier déplacement depuis dix mois à Niort

Après avoir retrouvé le Stade d'Ornano pour la réception de Rodez (4-0) après neuf mois de huis clos, les supporters caennais ont l'opportunité de suivre à nouveau les matchs à l'extérieur du SM Caen.

Le MNK 96 organise un déplacement pour la deuxième journée de Ligue 2 et le match du club de foot normand à Niort. Il s'agira du premier déplacement des supporters caennais depuis le 17 octobre 2020 et une défaite à Niort (0-3).

Je pense qu'il y aura une bonne centaine de supporters du SM Caen à Niort samedi prochain.

"A l'époque en raison des restrictions, on avait le droit d'être seulement cinquante, s'est remémoré Olaf, le président du Malherbe Normandy Kop dans l'émission 100% Stade Malherbe. Et on avait été cinquante. Là, nous serons forcément plus nombreux, c'est sûr."

Les inscriptions se font en ligne via un lien mis en place par le groupe de supporters caennais

Cela fait très longtemps qu'on n'a pas organisé un déplacement en bus, savoure le capo du MNK96.

Après il y aura forcément des gens qui viendront aussi en voiture, des gens en vacances et puis des expatriés puisque Malherbe a des expatriés partout. Je pense qu'il y aura une bonne centaine de supporters de Malherbe à Niort Samedi prochain."

Le prix est de 40 euros pour les membres du MNK96 et 50 euros pour les non-membres avec un RDV fixé le samedi 31 juillet à 11h15 sur l'esplanade du Stade D'Ornano.