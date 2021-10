Ligue 2 : Le SM Caen se rend à Dunkerque avec l'équivalent d'une équipe sur le flanc

C'est sans Jessy Deminguet que le SM Caen se déplace ce samedi à Dunkerque. Le nom du milieu de terrain, touché au genou lors du dernier entraînement, est venu allonger un peu plus encore une impressionnante liste de blessés. "Dos, coude, genou, ménisque, croisés, adducteurs... on a à peu près tout", grince son coach Stéphane Moulin.

Dos, coude, genou, ménisque, croisés, adducteurs... on a à peu près tout

Avec la blessure au coude du gardien Sullivan Péan, ce sont onze joueurs désormais sur lesquels l'entraîneur du Stade Malherbe ne peut plus compter.

"Je ne vais pas vous dire que les dix joueurs chez nous sont titulaires, ce n'est pas vrai mais il y en a au moins cinq ou six, déplore Stéphane Moulin. Vous avez vu Paris, quand ils ont enlevé leur cinq ou six Sud-Américains , ce n'est pas la même équipe. Et bien nous c'est comme cela depuis le début de saison.

Après, ce que font les joueurs avec les moyens dont on dispose, globalement c'est vrai que cela avance et que cela progresse. Mais pour que cela progresse encore plus vite, il ne faut pas qu'on ait une équipe sur le côté comme c'est le cas. Et encore une fois personne n'y peut rien et je n'en veux à personne. je dis juste que c'est incroyable."

Un SM Caen qui marche mieux loin de d'Ornano?

Le Stade Malherbe a marqué plus de points à l'extérieur (8 en 5 journées) qu'à domicile (7 en 7 journées) depuis le début de saison. Les footballeurs caennais sont loin d'être une exception dans ce cas puisque la moitié des équipes de Ligue 2 partagent cette statistique.

Dans huit cas sur dix, ce sont les équipes de deuxième partie de classement qui ont du mal à se faire respecter à la maison. Le leader Toulouse est la seule exception. Il faut dire que le TFC domine le championnat aussi bien à domicile qu'à l'extérieur.

Des Dunkerquois en net regain de forme

Les hommes de Romain Revelli ont dû patienter jusqu'à la dixième journée pour emporter leur premier match mais depuis ils enchaînent. Il restent sur trois victoires de rang et leur dernier succès à Valenciennes (1-3) leur a permis de quitter la zone des relégables.

Leur meilleur buteur est un certain Malik Tchokounté (quatre buts cette saison, neuf buts et quatre passes décisives la saison dernière), connu des supporters caennais pour avoir porté le maillot du SMC pendant trois saisons (Six buts en cinquante-deux matchs et trois passes décisives).

L'effectif Rouge et Bleu

Le Groupe probable : Rémi Riou, Yannis Clémentia - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Prince Oniangué, Vladislav Molchan, Aloys Fouda, Ali Abdi - Loup Hervieu, Johann Lepenant, Anthony Gonçalves - Steve Shamal, Nuno Da Costa, Caleb Zady Séry, Mehdi Chahiri- Andréas Hountondji, Evens Joseph, Alexandre Mendy.

Les blessés : Sullivan Péan, Hugo Vandermersch, Ibrahim Cissé, Brahim Traoré, Jason Ngouabi, Ilyes Najim, Franklin Wadja, Jessy Deminguet, Yoann Court, Kelian Nsona, Benjamin Jeannot.

Dunkerque - SM Caen à suivre sur France Bleu