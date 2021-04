SM Caen : "Il va falloir s'améliorer rapidement sur les buts que l'on concède"

Fabrice Vandeputte, entraîneur du SM Caen : "Les joueurs ont des regrets simplement pour tous les efforts qu'ils ont fait et d'avoir pu revenir au score ici.

On a réussi en première mi-temps à frapper au but. On a eu des corners. On a fait beaucoup de centre.

En deuxième mi-temps on a eu aussi deux grosses occasions coup sur coup. Le gardien a fait des arrêts décisifs. Il y a aussi des motifs d'espoirs. On n'a pas lâché. On est revenu au score.

On a des regrets forcément par rapport à toute la débauche d'énergie que l'on a fourni, tout le sérieux et la concentration qu'ont fourni les joueurs pour respecter ce plan de jeu.

Malheureusement il va falloir s'améliorer très rapidement sur les buts que l'on concède puisque les matchs vont s'enchaîner.

C'est un travail psychologique quotidien de se dire qu'il faut être beaucoup plus dur dans les duels sur le ballon.

On sait au moins sur quel axe travailler et on sait aussi qu'on peut compter sur tout le monde. Il faut retenir quand même du positif mais oui nous avons des regrets ce soir."

Philippe Hinschberger, entraîneur du GF38 : "Ce soir pour nous, c'est une belle soirée avec une belle équipe du GF38, un bel adversaire qui a fait toujours peser la menace, un bon arbitrage avec peu de cartons. Voilà, c'est une soirée qu'on aimerait avoir plus souvent avec la victoire pour nous. Elle semble mérité au vue de ce que l'on a fait.

Je ne veux pas vous cacher sur le banc qu'au moment de l'égalisation on s'est dit "Purée. On se fait encore reprendre à 20 minutes de la fin". On se dit que c'est quand même incroyable de ne pas être capable de garder notre but d'avance au moins ou notre cage inviolée.

Après, précédemment Esteban Sallès avait fait un très gros arrêt. Ils ont quelques situations en première mi-temps. Je trouve que c'est une équipe qui a pesé, qui a du poids devant, de la vitesse.

C'était bien que l'on marque à nouveau assez rapidement pour ne pas douter mais franchement ce soir on était animé d'une réelle envie d'aller de l'avant et chaque joueur a joué à son niveau.

Nicholas Gioacchini, attaquant du SM Caen : Je n'ai pas d'inquiétude. On sait que les six matchs sont très très dur mais on va le faire. On est serein."