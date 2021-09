Jean Marc Branger du SM Caen à Dijon : "J'ai eu la chance de rebondir assez rapidement"

En mai dernier, le SM Caen se maintenait lors de la dernière journée après une victoire contre Clermont (2-1). Au milieu de la fête liée au soulagement, Jean-Marc Branger avait eu du mal à retenir ses larmes. Le préparateur physique du SM Caen savait qu'il venait de vivre son dernier match en Rouge et Bleu, seize ans après son arrivée.

Quatre mois plus tard, Jean-Marc Branger rebondit à Dijon où il a retrouvé un poste de préparateur physique. Hasard du calendrier, les deux clubs vont se retrouver dès le 21 septembre prochain.

"Même si le cœur est toujours déchiré, j'ai la chance de pouvoir de rebondir assez rapidement, a expliqué Jean Marc Branger lors de l'émission 100% Stade Malherbe. Et c'est avec beaucoup d'émotions que je vais pouvoir revenir assez rapidement à d'Ornano. Ce sera un plaisir de retrouver ce stade avec plein de spectateurs et de supporters parce que malheureusement ils n'étaient pas là quand on a terminé la saison."

C'est son ancien coach au SM Caen, Patrice Garande, qui l'a recontacté peu après sa propre prise de fonction à Dijon. Jean Marc Branger sera finalement resté peu de temps sans activité.

"Je serais un menteur si je vous disais que j'étais sûr de retrouver. La situation était très compliquée de par la situation des clubs avec tout ce que l'on a connu ces dernières années et par la situation des postes. Ce sont des postes qui sont très recherchés et surtout la plupart des gens qui sont déjà en poste depuis plusieurs années ne changent pas beaucoup.

Ces semaines à attendre des coups de téléphone ont été très compliquées. J'en ai eu pas mal de gens de Caen, de gens avec qui j'ai travaillé et ça, ça a été un grand réconfort. Et ça, je ne l'oublierai jamais.

J'avais du mal à rester sur Caen. C'était compliqué d'y rester parce que chaque fois que je me promenais, je retrouvais des gens. On parlait de toutes ces années, on me posait des questions. J'ai décidé de partir me ressourcer en Haute-Savoie dans ma région natale. Et puis un coup de téléphone a bouleversé toutes mes habitudes et en 24h, j'ai dû remonter et partir. Cela s'est fait comme cela."

A Dijon, Jean-Marc Branger a rejoint deux autres préparateurs, Fabien Tissier et Etienne Clerc.

"Quand Patrice (Garande) m'a appelé, on avait travaillé pendant presque treize ans ensemble à Caen. C'était clair qu'il me voulait comme préparateur physique et la première condition que je leur ai donné, à lui et au président, c'est que les deux préparateurs en place soient conservés. Il était hors de question que je prenne la place de gars qui étaient là depuis longtemps et qui en plus avaient connu une descente de L1 en L2.

Pour avoir connu ça, je me suis juré de ne pas faire vivre ça à d'autres personnes. C'était la première conditions avant de négocier tout ce qui était contrat, durée etc... pour être responsable de la préparation physique."

