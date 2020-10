SM Caen - Pascal Dupraz : 'On sort de ce match avec des regrets"

Pascal Dupraz, entraîneur du SM Caen :

"On sort de ce match avec des regrets parce qu'on doit très vite mener plus largement. Puis ensuite on concède des buts sur coups de pied arrêtés alors qu'on avait alerté nos joueurs sur leur dynamisme dans ce domaine. Cela méritait beaucoup mieux. Après il y a eu le show de Monsieur Rainville (l'arbitre). quand on expulse un joueur alors que c'est un autre qui simule. Cela ajoute à mes regrets.

Avant le pénalty on doit marquer déjà soit par Alex (Mendy) soit par Prince (Oniangue). Après il y a le pénalty, la deuxième double occasion mais aussi d'autres situations où on n'a pas bien géré les avant-dernières passes.

Je ne parlerai pas des insultes de René Girard parce qu'il est tellement coutumier du fait mais tout ceci en pleine impunité. Etre capable de traiter son alter-ego de merde devant délégués et quatrième arbitre alors que je suis juste là pour calmer mon adjoint. Je trouve que c'est un peu cher payé. Mais bon il a été champion de France. A défaut d'être une belle personne c'est un bon entraîneur."

René Girard, entraîneur du Paris FC :

"On fait une entame assez difficile. Il y a le penalty d'abord. Vincent (Demarconnay) nous fait un arrêt monstrueux. C'est pareil pour le but que l'on prend. Un peu de décontraction et à partir de là on rentre dans le match et on arrive à revenir. Il ne faut pas oublier que c'était la meilleure défense du championnat. Ce n'était pas gagné. Il y a beaucoup de satisfaction. C'est vrai qu'il y a des fois tu te dis qu'il ne peut rien nous arriver. Le penalty, si on le prend, cela peut changer la physionomie du match. Et puis derrière on déroule et les choses s'enchaînent assez correctement.

Je dirai que les arbitres ont été très bons ce soir. Ce qu'a dit Pascal Dupraz, ce n'est pas la messe. Je ne veux pas perdre mon temps en conférence de presse à parler de Monsieur Dupraz. Je n'ai pas envie de rentrer dans les commérages. Ce n'est pas Simon Templar. ce n'est pas le Saint. Pour moi il ne représente pas grand chose dans le football. Il le sait."