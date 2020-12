SM Caen - Pascal Dupraz : "Il y a trop d'erreurs techniques chez nous"

Pascal Dupraz (entraîneur de Caen) : "De la déception bien sûr. Comme quoi les statistiques souvent tordent le cou aux impressions puisqu'on a dû faire un match à 430 passes contre 180 à nos adversaires. On a 65 ou 66% de possession de balle et puis malgré tout on perd.

On perd parce que pour moi, d'une part on manque d'assises défensives sur des gestes simples. C'est ce qui nous coûte le premier but. On aurait pu être puni avant alors qu'on était en place. Au football, il y a des gestes élémentaires que l'on n'a pas fait ce soir. Quand vous êtes aux abords de votre surface, que tout le monde est là, présent, la moindre des choses c'est d'être simplement au marquage.

Et puis ensuite ma deuxième remarque, par rapport aux nombres de passes que l'on effectue et à la possession, c'est qu'il y a trop d'erreurs techniques chez nous qui nous obligent à courir après le ballon. C'est un match où on peu faire 600 passes contre 100 si on est plus juste techniquement.

Quelque fois on rajoute des surfaces de contacts, des contrôles, des geste qui sont extrêmement polluant pour la conduite de notre jeu offensif.

Et puis après il y a toujours la même chose. Mettre le ballon de côté, centrer, c'est un geste simple quand on a l'avance sur l'adversaire. Pourquoi crocheter?

Pau a mérité sa victoire. Il faut le reconnaître. En deuxième mi-temps on a confisqué le ballon mais on repart malheureusement avec cette défaite. J'aurais bien aimé qu'Alexandre (Mendy) marque pour qu'il ouvre son compteur. Et puis j'aurais bien voulu nous revoir revenir au score alors qu'il restait encore dix minutes à jouer."

Jonathan Rivierez (Capitaine du SM Caen) : "On était venu avec de bonnes attention. On ne les a pas montré sur cette première mi-temps. Après, on prend ce but et on court après le score et malheureusement on n'est pas revenu au score.

Sur le but on pensait qu'il y avait hors-jeu mais quelqu'un couvrait. C'est encore un but que l'on donne un petit peu. C'est dommage."

Didier Tholot (entraîneur de Pau) : "Il fallait réaliser un exploit. C'est fait contre une très belle équipe de Caen qui va certainement jouer le haut de classement mais je pense qu'on est dans ce que l'on fait depuis un mois à un mois et demi.

Au niveau du jeu on essaye de jouer. Je pense qu'on fait vraiment une première mi-temps où on les met en difficulté sur certaine actions. sur la deuxième mi-temps on subit beaucoup plus mais on a deux trois contre à jouer qui si ils avaient été bien joué nous auraient permis de faire la différence.

Après on n'a pas concédé vraiment d'occasions si ce n'est une sur une erreur de Scaramozzino à la fin.

Je félicite les joueurs ce soir parce que ce n'était pas facile contre une belle équipe mais on voit que tactiquement on est bien en place, qu'on laisse peu d'opportunité à l'adversaire et qu'on est capable quand on a le ballon de leur faire mal quelque fois donc c'est très intéressant."