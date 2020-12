Dunkerque - SM Caen : Pour ne pas glisser dans le ventre mou de la Ligue 2

Deuxième de Ligue 2 à l'entame du mois de décembre, le SM Caen a vu sa progression freinée aussi bien par des équipes de deuxième partie de classement (Châteauroux et Pau) que par des équipes du Top 5 (Grenoble et Troyes).

Au moment de jouer à Dunkerque (10e) ce vendredi et d'enchaîner ensuite contre Sochaux ce mardi, les footballeurs caennais accusent huit pts de retard sur le leader Troyes mais restent à deux longueurs du Top 5.

Le Stade Malherbe aura pour objectif de clore l'année 2020 en évitant de tomber dans le ventre mou du classement.

"On a conscience du risque, concède le coach caennais Pascal Dupraz. Il faut s'employer et ne pas faire de non-matchs et après accepter le sort et l'issue du match à condition qu'on les ait joué et qu'on ait fait le maximum ou qu'on ait le sentiment de faire le maximum.

Après, le foot se désolidarise de la morale mais pour ce groupe, franchement, il serait immérité qu'il se retrouve dans le ventre mou après les deux matchs que nous avons à disputer. Mais ce risque existe. Par rapport à tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a connu par rapport aux incertitudes du début de saison, au travail fourni, ce serait dommage.

Il n'appartient qu'à nous de faire que cela en soit autrement et qu'on se retrouve dans les cinq premiers après la 17e journée. C'est possible aussi. On peut aussi ambitionner d'être dans les cinq."

Un milieu que se cherche

Le Stade Malherbe n'a pas encore trouvé la solution idéale ni son milieu-type pour animer son cœur de jeu et coordonner les attaques caennaises. L'entraîneur caennais reconnaît "qu'il va falloir arrêter de chercher le bonne équilibre ".

"Quelque fois contrarié par la forme de certains (blessures de Jessy Pi et d'Alexis Beka Beka), énumère Pascal Dupraz, par l'arrivée tardive (Yoann Court, Aliou Traoré), par la question de la complémentarité avec beaucoup de joueurs qui se ressemblent et une constante avec des joueurs habiles techniquement.

Dans quelques matchs, si le turnover au milieu de terrain se restreint, cela voudra dire que j'ai trouvé la bonne formule."

Qui pour jouer en pointe?

L'entraîneur caennais doit composer à Dunkerque avec la suspension d'Alexandre Mendy et l'indisponibilité de Yacine Bammou.

L'une des options serait de titulariser Benjamin Jeannot pour la première fois depuis sa grave blessure au Havre en février dernier.

C'est le seul attaquant malherbiste à ne pas avoir encore bénéficié des rotations instaurées par Pascal Dupraz.

"Chaque fois que je fais appel à lui, il me donne ce que j'attends. Il est comme certains attaquants ou en tout cas comme l'un d'entre eux. Il faut qu'il débloque son compteur mais lui à la différence d'autre il a peu de temps de jeu.

Benjamin est à coup sûr celui qui est le plus pénalisé par le turn-over depuis le début de la saison. Aucun autre joueur ne peut se plaindre."

Prince Oniangué de retour mais pas Yacine Bammou

Absents lors des deux derniers matchs, le milieu de terrain Prince Oniangué doit retrouver le groupe. "Il a retrouvé ses 100% ce qui n'était pas le cas pour le match précédent (contre Troyes)."

L'attaquant Yacine Bammou est en revanche toujours indisponible après sa sortie sur blessure contre Pau (0-1) "mais il est possible qu'il revienne mardi" précise son coach.

Le groupe probable du SM Caen : Rémy Riou, Sullivan Péan - Steve Yago, Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Adama Mbengue - Jessy Deminguet, Aliou Traoré, Jessy Pi, Anthony Gonçalves, Alexis Beka Beka, Yoann Court, Caleb Zady-Séry, Prince Oniangué - Kelian Nsona, Nicholas Gioacchini et Benjamin Jeannot.

Dunkerque - SM Caen à suivre sur France Bleu

Rendez-vous dès vendredi soir à 19h30 pour une nouvelle soirée foot sur France Bleu.