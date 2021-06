Le SM Caen lance "l'année zéro" de son projet

Les deux premières séances du SM Caen ce vendredi avaient beau être consacré à une reprise physique en douceur, près d'une quarantaine de supporters ont suivi chacun des entraînements.

Indéniablement, l'arrivée d'un nouveau staff autour de Stéphane Moulin et l'espoir de tourner définitivement le dos à la saison catastrophique passée a aiguisé la curiosité et redonné espoirs.

"C'est toujours comme ça le premier jour, se marre un habitué des entraînements. Surtout s'il y a des recrues. Après, l'affluence dépend des résultats (rires)."

L'attente est forcément grande après une saison terminée dans la douleur à la 17e place.

Comme d'autres je ne suis pas magicien. On va essayer d'améliorer ce qui n'a pas fonctionné l'an passé avec beaucoup de respects. Stéphane Moulin

"C'est normal, relève Stéphane Moulin devant l'affluence. Ce sont des supporters qui aiment leur club, qui souffrent quand les résultats ne sont pas là et qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver - et ce n'est pas si vieux que ça - le SM Caen à un autre niveau mais il y a des étapes à franchir, tempère le nouveau coach caennais.

On sait très bien que le foot n'est pas une science exacte. Beaucoup d'équipes ont de grandes ambitions et la saison passée a été une saison sans pour le Stade Malherbe. Mais qu'ils aient envie de voir mieux est tout à fait logique. Comme d'autres je ne suis pas magicien. On va essayer d'améliorer ce qui n'a pas fonctionné l'an passé avec beaucoup de respects malgré tout."

Benoît Pickeu menant le footing du SM Caen © Radio France - Olivier Duc

Le président Olivier Pickeu est venu saluer les supporters et a pris le temps de discuter avec eux tout sourire. Il ne cache pas son plaisir ni son émotion de voir son frère Benoît mener le premier footing de la saison du groupe caennais.

L'an passé, la reprise tardive du club autour de Oaktree et Pierre-Antoine Capton n'avait pas permis de choisir le coach ni d'être en place avant la reprise du championnat. Olivier Pickeu a aujourd'hui tous les éléments pour mener cette intersaison et la saison qui va suivre selon ses souhaits.

"L'arrivée de ce staff, c'est le départ, c'est l'année zéro. Avec Stéphane (Moulin), avec le staff, avec Yohann (Eudeline, le directeur sportif), on va commencer à construire ce groupe. J'ai proposé un contrat de trois ans. La mission est claire, c'est d'amener ce club au plus haut niveau et retrouver un club équilibré financièrement. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. On est 37e sur le ranking."

L'arrivée de ce staff, c'est le départ, c'est l'année zéro. Olivier Pickeu

Vingt-six joueurs ont participé à ses deux premières séances*. Huit autres ne reprendront qu'avec la réserve le 05 juillet prochain.

"En fait c'est quasiment tout l'effectif de l'an passé moins évidemment les joueurs en fin de contrat et puis les quelques joueurs qui appartenaient au groupe Pro 2, détaille Stéphane Moulin. Hormis Yacine Bammou et Hugo Vandermersch qui sont blessés, pour le reste ils sont quasiment tous là.

J'aime bien travaillé en général avec vingt-deux joueurs et trois gardiens donc il faudra qu'on arrive à cela. Evidemment, ce groupe va être amené à bouger dans les jours ou dans les semaines qui viennent."

Une des étapes sera le passage devant la DNCG, le gendarme financier de la Ligue de Football Professionnel le Ier juillet prochain. Sans encore connaître la répartition des droits télés, il s'agira de faire lever l'encadrement de la masse salariale qui frappe depuis un an maintenant le SM Caen.

Première sortie des vestiaires de la saison © Radio France - Olivier Duc

*Le matin : Alexandre Mendy, Anthony Gonçalves, Zeidane Inoussa, Yohann Court, Yannis Clementia, Caleb Zadi-Séry, Jason Ngouabi, Nicholas Gioacchini, Aloys Fouda, Alexis Beka-Beka, Vladislav Molchan et Steve Shamal

L'après-midi : Kévin Mbala, Kelian Nsona, Johann Lepenant, Brahim Traoré, Sullivan Péan, Jonathan Rivierez, Ayoub Jabbari, Andreas Hountondji, Loup Hervieu, Prince Oniangué, Benjamin Jeannot, Yoël Armougom, Jessy Deminguet et Rémy Riou.