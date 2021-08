L'opposition monte d'un cran pour le SM Caen avec la réception de Sochaux

Après la réception de Rodez (4-0) et le déplacement victorieux à Niort (0-1), le SM Caen reçoit le FC Sochaux ce samedi à 15h.

"Je pense qu'on est en train de monter progressivement en puissance dans la qualité de nos adversaires sans faire injure aux équipes qu'on a joué auparavant, estime le coach normand Stéphane Moulin. Des trois premières équipes que nous affrontons, je pense que c'est l'équipe qui semble avoir le plus de potentiel.

C'est intéressant de voir face à une équipe qui est pour moi une des prétendantes ce que cela va pouvoir donner même si l'équipe d'aujourd'hui ne sera certainement pas celle qui existera dans moins d'un mois - je parle pour nous."

Le coach caennais n'a pas caché qu'il attendait des renforts d'ici la fin du mercato pour étoffer son groupe et permettre des rotations qu'il ne peut se permettre actuellement.

L'adversaire : le FC Sochaux

Depuis 2019 et leur retour en Ligue 2, les footballeurs caennais n'ont pas réussi à battre les Sochaliens en trois tentatives. Ils n'ont marqué qu'un but en trois rencontres et pris un seul pt.

Comme le Stade Malherbe, Sochaux a dégraissé son effectif avec une douzaine de départs dont trois des quatre joueurs qui avaient marqué face aux Normands (Lasme (2), Bédia et Soumaré).

Après une saison où il a alterné le bon et le moins bon pour terminer 7e avec 4 défaite sur les 5 derniers matchs, Sochaux a redémarré sur les mêmes bases en frappant fort d'entrée à Dijon (1-3) avant de se faire surprendre à la maison par Le Havre (0-2) la semaine passée.

L'arbitre : M. Schneider

C'est un habitué des rencontres entre le SM Caen et Sochaux puisqu'il avait arbitré la défaite des caennais à domicile la saison passée (1-4) et le nul en ouverture de saison à Bonal en 2019 (0-0).

Généralement appelé sur les feuilles de matchs de Ligue 1, Franck Schneider avait également arbitré un Caen-Marseille (0-1) en janvier 2019 lors de la dernière saison des caennais dans l'élite.

Le groupe caennais

Les 18 : Rémy Riou et Yannis Clementia - Aloys Fouda, Prince Oniangué, Yoël Armougom, Brahim Traoré, Ali Abdi et Jonathan Rivierez - Anthony Gonçalves, Jessy Deminguet, Franklin Wadja, Yoann Court, Johann Lepenant et Steve Shamal - Benjamin Jeannot, Alexandre Mendy, Andréas Hountondji et Zeidane Innoussa.

Match à suivre sur France Bleu