SM Caen : Quatre raisons de savourer le succès à Nîmes sans s'enflammer

Il ne s'agit que d'un premier match mais le déplacement victorieux du SM Caen à Nîmes (0-1) a apporté de nombreux motifs de satisfaction. Alors pas d'enflammade mais ne boudons pas non plus notre plaisir.

Johann Obiang et ses partenaires sont allés chercher un succès précieux et encourageant à Nîmes

Avec pas loin de vingt-trois mouvements à l'intersaison (et ce n'est pas fini), un premier match en sortie de préparation sous une forte chaleur et un terrain freinant le jeu, ce premier match de la saison à Nîmes avait tout pour être un match piège. Le SM Caen a franchi l'obstacle gardois avec caractère.

Un succès cherché dans les arrêts de jeu

C'était déjà (presque) une habitude la saison passée. Caen avait inscrit huit buts dans les arrêts de jeu ou lors de la dernière minute mais aucun n'avait été le but de la victoire. Au mieux, ils avaient sauvé le nul (Bastia et Auxerre) ou conforté une victoire. Et la douloureuse défaite à Pau (1-0) avait montré que dominer n'était pas toujours récompensé.

"On a eu le caractère - et ça me fait bien plaisir - pour aller chercher cette victoire" a savouré à juste titre Stéphane Moulin samedi soir.

Des rentrants performants

Samedi soir, le but caennais a été obtenu par deux remplaçants. Godson Kyeremeh a inscrit son premier but en Ligue 2 après une saison en prêt en National. Le jeune attaquant a bénéficié d'une passe en or de Caleb Zady Séry. Le joueur offensif ivoirien a prouvé cinq mois après sa grosse blessure contre Bastia qu'il n'avait rien perdu de son aptitude à casser les lignes.

Coaching gagnant pour Stéphane Moulin? "Nous, on est là pour faire notre métier, relativise l'entraîneur normand. Caleb m'a dit "Coaching gagnant". J'ai répondu que c'était grâce aux joueurs que les coachs font des coachings gagnants. Ce sont les joueurs qui marquent et font les passes décisives. Et c'est ce qui s'est passé. C'était le premier match de Caleb depuis cinq mois, il n'est pas apte à démarrer aujourd'hui mais on connaît ses qualités. Je savais que sur 20 minutes, lui et Godson étaient capables d'apporter du danger et d'apporter un autre registre que ce qu'on avait montré jusqu'ici. "

Une défense sereine

Le SM Caen a entamé sa saison comme l'an passé sans se prendre le moindre but.

Le gardien Anthony Mandréa aura passé une deuxième mi-temps tranquille dans le Gard même si c'est dans cette période qu'il aura dû remporter son seul gros duel face à Koné. La défense caennaise aura fait preuve de sérénité autour de son capitaine Romain Thomas et d'un Ibrahim Cissé toujours aussi impressionnant. Les efforts de recrutement dans le secteur durant l'intersaison semblent prometteurs.

"La défense doit être un de nos points forts, estime Stéphane Moulin. _Cela a été presqu'un de nos points faibles l'an passé donc on a voulu y remédier. Sachant qu'on avait quand même deux joueurs potentiellement titulaires qui n'étaient pas là (Emmanuel Ntim et Ali Abdi, suspendus). En terme d'homogénéité ce soir (samedi) cela ne s'est pratiquement pas vu et ça, c'est intéressant." _

Des supporters toujours présents

Le club normand a beau vivre sa quatrième saison de rang en Ligue 2 et avoir connu une demi-saison dans le dur l'an passé, il peut toujours compter sur la ferveur de ses supporters. Ils étaient près d'une cinquantaine à avoir parcours près de 2000 km aller-retour en plein chassé-croisé estival pour soutenir leur club de cœur. Et le nombre d'abonnés à d'Ornano a déjà franchi les 6200 passionnés avant même de connaître la valeur sur le terrain de leur équipe. C'est deux fois plus actuellement que Saint Etienne.

Il faudra compter encore plus sur eux dans une semaine pour le premier match à la maison avec un adversaire, Metz, qui incite à ne surtout pas s'enflammer ou à ne pas se voir trop beau.

"Le premier match, c'est traître, rappelle sagement Ibrahim Cissé. Le plus important, c'est de faire des séries. On a vu que Metz a gagné 3-0. Cela va être un gros match. On va le préparer tranquillement."