Le capitaine du SM Caen Romain Thomas invité de Allo Malherbe

Romain Thomas est ce lundi soir l'invité de Allo Malherbe. Le défenseur et capitaine du SM Caen vient répondre à vos questions à partir de 18h10.

Arrivé cet été d'Angers SCO, Romain Thomas a retrouvé au SM Caen un staff autour de Stéphane Moulin qu'il connaît bien. Le coach caennais lui a confié le brassard et c'est sans difficulté que le défenseur a pris ses marques en Ligue 2.

Auteur de deux buts et d'une passe décisive, il apporte expérience et sérénité aux côté d'Ibrahim Cissé et d'Adolphe Teikeu dans une défense à trois centraux.

Ce week-end, c'est des tribunes qu'il a suivi la défaite de sa formation face à QRM (0-1) en raison d'une suspension mais il sera de retour dès samedi prochain pour la réception d'un autre mal classé, Niort.

Venez lui poser vos questions à partir de 18h10 en nous joignant au 02.31.44.48.44 ou via les réseaux sociaux avec le Hashtag #allomalherbe ou via notre Facebook Live.