Mercato - SM Caen : "On a besoin d'avoir un peu plus de force et de puissance au milieu"

Le SM Caen affronte ce samedi l'AJ Auxerre lors de la 17e journée de Ligue 2. Pour cet avant-dernier déplacement de l'année, les joueurs prendront la route en bus ce vendredi après-midi avec potentiellement dans leur groupe la nouvelle recrue caennaise, Adolphe Taikeu.

Son nouvel entraîneur Stéphane Moulin est revenu sur le profil de ce défenseur central de 31 ans. " C'est un joueur d'expérience qui a une certaine maîtrise à la fois technique et tactique. Il va amener certainement un peu de sérénité et de fraîcheur. Il a un passé qui parle pour lui quand même. C'était important de saisir l'opportunité puisque c'est un joueur qui correspondait parfaitement au profil que l'on recherchait."

L a question est de savoir également si Adolphe Taikeu apportera aussi du leadership dans le vestiaire caennais. "C'est un peu tôt pour parler de ça, estime Stéphane Moulin. On verra mais c'est quelqu'un qui a de la personnalité."

Cette première recrue pourrait en appeler au moins une autre au milieu de terrain. C'est en tout cas le souhait du SM Caen et de son coach.

"On cherche après, encore une fois, ce n'est pas l'idée de prendre pour prendre, rappelle Stéphane Moulin. Si on trouve quelqu'un qui correspond à notre profil on essayera. C'est un peu le même profil que le défenseur central : apporter un peu de force et de puissance au milieu tout en ayant de la qualité sur le plan technique mais on a besoin d'avoir un peu plus de force et de puissance au milieu, insiste le coach du SMC."