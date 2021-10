Alexandre Mendy, premier buteur du SM Caen à atteindre les sept buts en championnat depuis trois saisons

Face au Havre (2-2), Alexandre Mendy a inscrit son septième but de la saison. La statistique est d'autant plus remarquable qu'il a été suspendu deux matchs et qu'aucun buteur caennais n'avait franchi la barre symbolique des six buts en championnat depuis... 2018 et Ivan Santini!

Rien n'arrête Alexandre Mendy, pas même un début d'intoxication alimentaire en sélection nationale ou une expulsion difficile à digérer à Ajaccio (2-0). L'attaquant du SM Caen a inscrit son septième but de la saison contre Le Havre ce samedi contre le Havre (2-2) et distillé une passe décisive. Jamais de sa carrière, Alexandre Mendy n'avait autant marqué de buts en une saison alors qu'il n'a joué que dix matchs.

"J'ai fait une préparation, explique l'attaquant bissau-guinéen , il y a un nouveau Staff qui me fait confiance. On bosse assez bien et aujourd'hui je suis récompensé. Mais c'est un travail qui a déjà commencé l'année dernière et aujourd'hui je récolte juste ce que j'ai fait de bon la saison dernière. Quand on est en confiance, c'est plus facile."

La bonne forme d'Alexandre Mendy est d'autant plus bénéfique qu'il fait suite à une période offensive creuse pour le club de football normand. Si la saison se terminait aujourd'hui, il serait assuré d'avoir marqué plus de buts que le meilleur buteur caennais des trois dernières saison.

Alexandre Mendy est le premier attaquant caennais à franchir la barre des six buts en championnat depuis... Ivan Santini (11 buts) et la saison 2017-2018.

La saison passée, Yassine Bammou avait terminé meilleur buteur du club avec six unités en championnat malgré sa blessure et seulement dix-sept matchs joués. La saison précédente, C'est Jessy Deminguet et Jessy Pi qui était en haut des feuilles de statistiques du SM Caen avec seulement cinq buts. Et lors de la dernière saison en Ligue 1, les compteurs de Casimir Ninga et d'Enzo Crivelli s'étaient arrêté à six unités.