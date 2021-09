A Bastia, le SM Caen veut s'adapter au mieux à la situation du moment

Le SM Caen se déplace à Bastia ce samedi en retrouvant son meilleur buteur, Alexandre Mendy, de retour de suspension.

"C'est assez drôle, le football, s'amuse Stéphane Moulin. Quand je suis arrivé, il était à jeter au chien et maintenant on me parle d'un joueur quasiment indispensable. C'est le foot. C'est pourquoi il faut toujours être très modéré dans ses jugements et dans ses appréciations. Surtout à ces postes-là."

Ce rappel sur le côté versatile des jugements relativise les performances actuellement décevantes de Caleb Zady Séry dans son rôle de soutien à l'attaquant de pointe.

"Il a un rôle évidemment central. Les matchs de préparation ont été très bons. Le match contre Rodez (4-0) a été très bon. Evidemment après il s'est blessé. Pour moi il n'a pas retrouvé la totalité de ses moyens. J'attends de lui qu'il soit plus décisif concède Stéphane Moulin tout en rappelant qu'il s'agit du poste le plus difficile dans le football. Par contre il met beaucoup de liant dans notre jeu. Il crée beaucoup de chose et quand il est là on a une meilleure tenue du ballon."

Un système à trois défenseurs centraux?

Le retour de Steve Shamal ne compense pas les nombreuses absences qui perdurent dans le secteur offensif (voir plus bas). Stéphane Moulin a donc fait travailler cette semaine une défense à trois centraux compatible avec ses latéraux au profil assez offensif.

"C'est compliqué parce que de nouveau on est en train de chercher autre chose alors qu'on avait trouvé ce qui nous convient, déplore Stéphane Moulin. On est obligé de s'adapter encore une fois à l'effectif dont on dispose. On doit imaginer ça mais aujourd'hui on ne peut pas dire que je l'ai choisi. Si on le choisi, il faut que les garçons voient comment je souhaite que cela s'articule."

Le coach caennais avait déjà travaillé ce système en vue du déplacement à Ajaccio avant que la rencontre ne soit finalement reportée. Il ne l'a jamais encore testé avec les Rouge et bleu en championnat.

Un promu corse joueur

Quinzième au classement, Le SC Bastia n'a pas encore gagné ni perdu à Furiani (trois nuls). Les deux équipes ont actuellement une trajectoire similaire (quatre points sur les quatre dernières journées).

"C'est une équipe joueuse, accrocheuse, estime Stéphane Moulin. Je n'ai pas vu d'engagement excessif. Le classement ne veut rien dire. C'est une équipe qui vient de monter et qui veut renouveler son bail en ligue 2 et voire mieux si affinité. Et pour l'instant, ils sont dans les clous."

Les Bastiais peuvent aussi compter sur un public toujours aussi fervent (Près de 9000 spectateurs pour la venue du Havre).

" Il faut être prêt parce que les matchs à Bastia sont toujours des bons matchs à jouer, apprécie le capitaine Prince Oniangué qui a porté le maillot du sporting. On a un groupe jeune donc ça va être une bonne expérience pour eux qui vont découvrir Furiani. On n'a pas répondu présent à Ajaccio (2-0). On sait maintenant qu'"il ne faudra pas commencer le match en retard (rire). Il faudra être à l'heure."

Jessy Deminguet trop juste

Si Steve Shamal fait son retour dans le groupe, Jessy Deminguet en revanche restera en Normandie. "Il y aurait une prise de risque donc on ne va pas le prendre. On espère qu'il sera potentiellement opérationnel mardi (contre Dijon) mais pour demain (samedi) on est dans un truc où on ne doit pas potentiellement se reprocher après d'avoir été trop vite."

Le défenseur Aloys Fouda est suspendu. Le défenseur Hugo Vandermersch, les milieux offensifs Yoann Court, Kelian Nsona, Nuno Da Costa et l'attaquant Benjamin Jeannot sont toujours à l'infirmerie.

Le onze probable du SMC : Rémy Riou - Prince Oniangué, Jonathan Rivierez, Ibrahim Cissé, Yoël Armougom, Ali Abdi - Franklin Wadja, Johan Lepenant, Mehdi Shahiri - Alexandre Mendy, Caleb Zady Séry. Remplaçants : Yannis Clémentia, Brahim Traoré, Anthony Gonçalves, Loup Hervieu, Zeidane Inoussa, Steve Shamal et Andréas Hountondji.

Le onze probable du SCB : Vincensini - Schur, Le Cardinal, Sainati, Quemper - Salles-Lamonge, Vincent, Ducrocq - Santelli, Robic et Taoui. Remplaçants : Placide, Guidi, Talal, Bocognano, Ben Saada, Saadi, Kaïboue.

Bastia - SM Caen à suivre sur France Bleu