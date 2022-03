Le Havre - SM Caen - Un derby normand pour confirmer la dynamique caennaise?"

Le SM Caen clôt sa semaine à trois matchs par un déplacement au Havre ce samedi lors de la 30e journée de Ligue 2. Vainqueurs du leader Toulouse (4-1) et auteurs d'un nul à Valenciennes (1-1), les hommes de Stéphane Moulin peuvent s'offrir une belle semaine en cas de succès.

Les enjeux : faire plaisir aux supporters....

" De toute façon, quelque soit les résultats que l'on aurait fait, si on a un résultat positif (contre Le Havre) ce sera une bonne semaine, relève Stéphane Moulin qui a bien pris en compte l'aspect à part du derby. Ce match est important à plus d'un titre. Il sort un petit peu du contexte, il faut l'isoler un petit peu des autres parce que c'est toujours un match particulier. J'ai bien compris cela .

Le fait que les supporters soient aussi nombreux à se déplacer montrer combien ce match est important et ils témoignent par leurs actes la passion et l'amour qu'ils ont pour ce club."

.. mais aussi confirmer la dynamique

Tout en restant prudent, Stéphane Moulin esquisse évidemment d'autres objectifs pour son équipe que le simple enjeu autour du derby.

"La priorité, c'est d'abord sécuriser notre position et puis ensuite évidemment, faire plaisir c'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport. si on peut faire plaisir en même temps ce sera super mais il y a d'abord un objectif comptable, professionnel." Et d'ajouter : "Il y a une dynamique qui est en train de naître."

A cinq pts du Havre et de la sixième place et cinq points devant le barragiste Quevilly Rouen Métropole, le Stade Malherbe en obtenant une performance ce samedi chez son voisin normand pourrait enfin s'installer dans la première partie du classement.

"Pour ma première année à Caen, on a finit 18e et nous sommes descendus, énumère le défenseur Prince Oniangué. La deuxième année, avec le Covid on termine treizième. L'année dernière on termine dix-septième. Aujourd'hui, finir dans la première partie de tableau serait déjà un bon pas pour les projets futurs du club. Ce serait une bonne chose."

Et puis il y a également cette série de neuf matchs sans succès loin de D'Ornano. "Il y a très longtemps que l'on n'a pas gagné à l'extérieur, acquiesce Stéphane Moulin. La dernière fois c'était à Toulouse donc il va falloir que cela arrive et ce serait le bon moment."

Le derby : Le SM Caen invaincu au Stade Océane

IL faut remonter à novembre 2005 et un déplacement dans l'ancien Stade Jules-Deschaseaux pour trouver trace d'une défaite du SM Caen sur les terres de son voisin Havrais. Et les Malherbistes n'ont jamais perdu en quatre matchs (Trois nuls et une victoire) joués depuis l'inauguration du Stade Océane en juillet 2012.

Soyons positifs pour les nombreux supporters qui suivront la rencontre ce samedi : les derbys sont toujours l'occasion de voir des buts. Le dernier match nul vierge de but entre Caen et Le Havre remonte à plus de 20 ans (29 septembre 2001). Vingt matchs se sont succédés depuis.

L'effectif caennais

Aucun retour n'est enregistré (Absences de Mehdi Chahiri, Caleb Zady Séry, Anthony Gonçalves, Adolphe Teikeu et Sullivan Péan).

La seule incertitude concerne le milieu de terrain Yoann Court, victime d'un coup et absent de la séance de ce jeudi. Stéphane Moulin pourrait reconduire la même équipe pour la troisième fois de suite.

"Déjà la reconduire deux fois, c'était Youppie tralala mais je n'ai pas encore décidé. J'ai encore deux-trois interrogations mais effectivement si Yoann (court) s'entraîne normalement cet après-midi (vendredi), j'aurais cette possibilité."

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Rémy Riou, Yannis Clementia - Yoël Armougom, Ibrahim Cissé, Prince Oniangué, Ali Abdi, Hugo Vandermersch - Djibril Diani, Brahim Traoré, Franklin Wadja, Yoann Court, Steve Shamal, Jessy Deminguet, Johann Lepenant - Nuno Da Costa, Andréas Hountondji, Ilyes Najim, Benjamin Jeannot et Alexandre Mendy.

