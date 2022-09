SM Caen : Cinq choses à savoir sur Godson Kyeremeh

Prêté la saison passée à Annecy, Godson Kyeremeh est revenu dans son club formateur avec le titre de meilleur espoir de National et de jolies statistiques (Huit buts et dix passes décisives) . Intégré dans le groupe pro du SM Caen depuis cet été, il s'est déjà montré précieux et décisif (Deux buts) aussi bien dans un rôle de titulaire que de remplaçant. Petit retour sur le parcours de cet attaquant originaire de Melun.

Il est venu au foot sur la trace de ses grands frères

J'ai des deux grands frères (Il a aussi un petit frère) qui ont commencé directement par le foot. Du coup, j'ai suivi un peu la lignée. Depuis tout petit, j'ai toujours eu un ballon dans les pieds. Je pense que c'était le meilleur choix à faire. Le foot, c'était le choix numéro Un.

Mes frères ont depuis arrêtés. Ils font leurs études, tous dans le commerce. Je suis le seul à être dans le foot en ce moment.

J'habite à Melun et j'ai joué pratiquement toute ma jeunesse là-bas. Une saison, je suis parti à Fontainebleau qui était en partenariat avec Caen. Ils ont organisé une détection qui s'est bien passée. J'en ai passée une autre à Caen et cela s'est bien fini.

Il a débuté comme.... défenseur

En U10-U11, j'étais plutôt défenseur central (rire), latéral droit ou latéral gauche. Cela me fait un peu rire aujourd'hui parce que c'est compliqué de voir ça en moi quand on me voit physiquement. Cela pourrait en choquer plus d'un.

En fait, j'étais, j'étais surclassé en étant plus jeune, avec les 99. On me mettait souvent dans les postes où il y avait un joueur en moins. Je comblait un peu les trois à ce moment là. Comme j'étais plus jeune et surclassé, je ne me posais pas de questions. Et ça a duré jusqu'à U11 et à partir des U12, je pense qu'ils ont compris que ce n'était pas mon poste et que je devais jouer devant. Et depuis, j'ai toujours joué devant.

Son meilleur souvenir : la montée avec Annecy

C'est quelque chose que l'on ne vit pas tout le temps. C'est pour l'instant l'un des plus gros souvenirs que j'ai dans le foot aujourd'hui. C'était carrément incroyable. Un moment indescriptible. C'était c'était top. Tout avait fonctionné. C'était rare de voir autant de monde à Annecy. Il y avait à peu près 15 000 personnes. C'était le dernier match de la saison contre Sedan 2-0) et c'était le match de la montée. Il y avait vraiment tout pour que ça se passe bien. On était tous contents de monter et personnellement, je pense que c'était un plus pour moi. Je suis bien content de l'avoir fait.

Il veut améliorer son jeu de tête

Je favorise plus le un contre un. Je pense que c'est l'une de mes qualités. Le un contre un, tout ce qui est appel en profondeur, la vitesse.... C'est ce que je préfère le plus. Après, il y a toujours d'autres choses à bosser, que ce soit par exemple mon jeu de tête.

J'ai déjà marqué de la tête mais pas cette saison ni la saison dernière. Après, on bosse pour essayer de marquer de la tête. J'ai eu une occasion cette saison encore où il y a un centre au deuxième poteau. J'ai essayé de mettre la tête. Je ne vais pas refuser le jeu de tête mais je sais qu'il faut que je le bosse. C'est un gros axe de progression pour moi.

Je sais qu'il y a des joueurs dans l'équipe qui ont des qualités pour le jeu de tête. Je leur demande donc un peu de conseil pour savoir comment il faut la prendre, le timing et autre.

L'histoire de son prénom? Il n'en est pas sûr

Je n'ai jamais pris le temps de demander à mes parents l'origine de mon prénom mais j'ai une famille qui est très croyante. Je pense que cela a une petite signification par rapport à ça. Et je suis aussi croyant. Moi, je l'aime bien (rire). Donc je n'ai pas forcément demandé mais je pense que ça a une signification par rapport à Dieu, tout simplement.