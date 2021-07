SM Caen - Johann Lepenant : "J'ai un peu les JO de Paris 2024 dans un coin de ma tête"

Face à Rodez (4-0), Johann Lepenant a connu sa douzième titularisations en vingt apparitions en Ligue 2. C'est face à ces mêmes Ruthénois que le natif de Granville avait obtenu onze mois plus tôt sa première minute de jeu chez les pros. Entre ces deux rendez-vous, le milieu défensif du SM Caen a su monter que l'on pouvait compter sur lui.

"L'objectif la saison dernière était de gagner du temps de jeu, pas forcément de faire autant de matchs, concède Johann Lepenant. Vu que l'on m'a lancé et que j'ai répondu présent et bien tant mieux pour moi (rire). Maintenant je compte faire pareil cette saison et jouer le maximum de matchs avec l'équipe."

Après avoir été l'un des plus jeunes joueurs formé au club à signer professionnel à 16 ans, Johann Lepenant s'est sagement bâti avant de découvrir les entraînements puis le monde pro.

La saison dernière, ses qualités ont impressionné en Coupe face au PSG (0-1) sans le désarçonner. Et les internautes l'ont désigné à une écrasante majorité meilleure révélation de la saison de Ligue 2.

"Je suis très content d'avoir eu ce petit titre individuel. Cela montre que les supporters sont derrière nous et plus particulièrement derrière moi sur ce vote. Mais ce n'est pas grand-chose. Le plus important a été de maintenir le club en Ligue 2 l'année dernière. Et on l'a fait avec toute l'équipe."

Là où je prends le plus de plaisir, c'est dans la récupération des ballons : faire un beau tacle, anticiper une passe, couper une action et ensuite relancer propre vers l'avant

Associé au Lexovien Jessy Deminguet et posté devant la défense, Johann Lepenant se plaît dans ce rôle d'interception au cœur du jeu, lui dont l'un des modèles est N'golo Kanté.

"Là où je prends le plus de plaisir, c'est dans la récupération des ballons : faire un beau tacle, anticiper une passe, couper une action et ensuite relancer propre vers l'avant. De toute façon, c'est mon rôle. Après, forcément faire des passes décisives et des buts me plaît mais ma priorité c'est de récupérer les ballons."

En contrat jusqu'en 2023 avec son club formateur, Johann Lepenant dit vivre un peu au jour le jour sa carrière ("je ne me projette pas énormément (rire)"). Concentré sur son envie d'une saison pleine avec le Stade Malherbe Caen, il concède timidement un rêve olympique, celui des JO de Paris 2024.

"J'espère les faire (rire). Je les ai un peu dans un coin de ma tête parce que je sais que c'est notre génération qui va les faire. Des Jeux Olympiques à Paris, cela donne forcément envie."