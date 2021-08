SM Caen : Jonathan Rivierez - "Notre feuille de route? Etre une équipe chiante à jouer"

Cette saison, le SM Caen a débuté ses deux premiers matchs sans se prendre le moindre but. Cela n'était plus arrivé aux partenaires de Jonathan Rivierez en championnat depuis février (A Amiens et face à Niort) dernier. Une éternité.

"C'est un grand ouf de soulagement, savoure le défenseur caennais. Après, il fallait vite sortir de la mauvaise saison dernière. On est reparti sur de nouvelles bases et une bonne préparation. On sait qu'on est plus solide et c'est ce que l'on a montré sur ces deux premiers matchs.

Tous les joueurs se sont aérés la tête pendant la trêve."

Après avoir encaissé 49 buts la saison dernière, la défense caennaise est repartie sur les bases qui lui avaient permise la saison dernière de débuter par une série de quatre matchs sans se prendre le moindre but.

" Notre feuille de route, c'est d'être une équipe solide, une équipe chiante à jouer pour les adversaires. Et si nos adversaires pensent cela à la fin du match, c'est que l'on aura réussi notre boulot. Il faut évidemment aussi marque des buts mais d'être une équipe chiante à jouer me correspond bien et correspond bien à l'équipe de Stéphane Moulin."

C'était logique pour moi et ma famille de continuer ici parce que le projet est intéressant.

Jonathan Rivierez est le seul joueur d'expérience arrivé en fin de contrat à avoir prolongé à l'intersaison quand les Anthony Weber, Jessy Pi ou encore Steeve Yago ont quitté le club.

Recruté sous l'ère Rui Almeida, le défenseur caennais poursuit avec son quatrième coach en deux ans, Stéphane Moulin.

"Ce sont des discussions qui avaient eu lieu pendant la saison mais qui s'étaient arrêtées et qui ont repris en fin de saison. Il y avait aussi un nouveau coach qui devait donner son avis. Cela s'est fait naturellement mais la signature tardivement. C'était logique pour moi et ma famille de continuer ici parce que le projet est intéressant. On s'y sent bien. Maintenant ce sont les résultats et mes performances qui vont dicter tout cela. "

Associé avec Prince Oninagué en défense centrale, Jonathan Rivierez n'a pour le moment que la concurrence de jeunes joueurs inexpérimentés (Jason Ngouabi et Vladislav Molchan). Et le souhait du club caennais de recruter un renfort sur son poste ne bouscule pas son habituelle sérénité.

"Il y a des fois où c'est plus difficile à accepter que d'autres mais cela fait grandir tout le monde d'être en concurrence. Cela fait grandir une équipe aussi parce qu'à l'entraînement et en match cela nous pousse vraiment à être meilleur. Après, on connaît la situation aussi de tous les clubs. On sait que c'est compliqué d'avoir un groupe étoffé. Il reste encore un mois de mercato à peu près. Aujourd'hui on bosse bien et si la concurrence arrive, je pense qu'on va encore mieux bosser."

J'ai souffert des mes performances plus que des critiques. Les critiques font partie du boulot

Homme de base de la défense caennaise depuis son arrivée en 2019 (59 titularisations sur 66 possibles en Ligue 2), Jonathan Rivierez a connu une saison passée difficile. Ses performances n'ont pas été au rendez-vous en seconde partie de championnat même s'il n'a jamais lâché à l'image de ce match à Amiens (0-0) qu'il a terminé blessé pour ne pas laisser à dix ses partenaires.

Jonathan Rivierez dit comprendre les nombreuses critiques dont il a été l'objet la saison dernière.

"J'ai souffert des mes performances plus que des critiques, précise le défenseur normand. Les critiques font partie du boulot. C'est plus par rapport à nos propres performances que l'on souffre. Bien sûr la famille en pâtit mais elle sait que cela fait partie du boulot. Ça a été des moment difficile mais on s'est relevé et l'on regarde devant."

Les difficultés de la fin de saison passée semblent loin et le groupe fragilisé par la spirale négative et un maintien acquis sur le fil lors de la dernière journée paraît avoir digéré ses remous internes.

"Les difficultés relationnelles vont avec les résultats, relativise Jonathan Rivierez. Je ne connais pas de groupe où quand les résultats ne sont pas bon tout se passe bien. Je n'en connais pas parce que cela signifie qu'ils n'ont pas conscience de la situation. Il y avait des tension mais pour moi c'est logique. Cela fait partie du boulot. Quand ça ne va pas, il doit y en avoir. Cela nous a permis de nous parler, de régler les choses. On est sorti grandi de ça et on s'est maintenu."