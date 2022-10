Le SM Caen veut confirmer à Laval malgré un milieu de terrain décimé

Le SM Caen se rendra à Laval ce samedi lors de la 12e journée sans cinq de ses milieux de terrain . Le forfait cette semaine de Jessy Deminguet (élongation) est venu s'ajouter à ceux de Caleb Zady Séry, Hianga'a Mbock, Yoann Court et Iyad Mohamed.

ⓘ Publicité

IL y a quinze jours, Malherbe avait affronté Quevilly Rouen Métropole sans quatre de ses cinq défenseurs titulaires, cette fois il faudra donc faire avec un milieu de terrain réduit à sa portion congrue.

"C'est ça la difficulté aujourd'hui encore, regrette Stéphane Moulin, je n'ai pas le sentiment qu'on a eu toutes nos forces en même temps si ce n'est pendant 35 minutes contre Guingamp. C'est très peu. C'est trop peu. Alors oui, il nous manque des choses (en terme de jeu), on le sait mais je dirai que ce serait plus embêtant s'il nous manquait ses choses-là avec tous les joueurs présents." Et d'ajouter : "Là, pour l'instant je ne fais jouer que les joueurs disponibles. Samedi, au milieu de terrain, quand vous regardez vous savez très bien qui va jouer : les trois qui restent."

Une septième titularisation pour Bilal Brahimi?

En L'absence de Jessy Deminguet et de Caleb Zady Séry, le troisième poste au milieu devrait échoir à Bilal Brahimi. Les deux dernières rentrées du joueur de 22 ans avaient été plutôt bonne. C'est sur la durée d'un match qu'il est attendu.

"Je suis très content des joueurs qui sont rentrés ces derniers temps mais il faut aussi que les joueurs qui démarrent soient au niveau relève Stéphane Moulin . On ne peut pas être bon que lorsque l'on rentre sinon on devient un fameux joker de luxe et ce n'est pas ce que l'on veut. C'est normal. Quand je dis cela, je ne formule pas de critiques, je formule un constat. On sait les joueurs que l'on a pris. Ce ne sont pas des garçons rompus aux joutes pour faire des accessions en Ligue 1. Samuel Essende fait sa deuxième saison en Ligue 2. Bilal joue sa deuxième saison pleine en Ligue 2. Godson découvre la Ligue 2. Ils sont en train pour la plupart d'entre eux de découvrir tout ça."

Laval n'a pas encore gagné à la maison cette saison

Avec trois victoires au compteurs, le promu mayennais prouve qu'il sait se défendre. Il a acquis trois succès précieux chez des concurrents directs pour le maintien (Bastia, Annecy et QRM) mais n'a pas encore remporté les trois pts devant son public. En cinq rencontres jouées à domicile, les Mayennais n'ont marqué qu'un seul point et concèdent en moyenne plus de deux buts par rencontre.

" C''est un club et une équipe qui a connu pendant cinq ans le National et qui n'a pas envie d'y retourner, prévient Stéphane Moulin_. Et cela se voit. Ca croque dedans. Et le coach qui les encadre (Olivier Frapolli) colle parfaitement à cette mentalité."_

Les Supporters du SM Caen à Laval

Presque neuf ans après sa dernière venue en championnat en Mayenne, le club de foot normand pourra compter sur la venue de ses supporters. Les Deux bus affrétés par le Malherbe Normandy Kop affichent complet et une fan-zone a été organisée sur une des places de Laval. Le parcage visiteur de 600 places ne sera peut-être pas entièrement rempli en raison des difficultés d'approvisionnement en essence.

Laval - SM Caen à suivre en direct sur France Bleu

loading