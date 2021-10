Le SM Caen s'attaque à la forteresse havraise lors du derby normand

Près de 16.000 spectateurs sont attendus ce samedi pour le derby normand entre le SM Caen et le Havre AC. Depuis sa relégation en 2019 et ses retrouvailles avec le Havre AC, le club de football caennais n'a pas réussi en deux précédents à gagner à domicile face aux Ciel et Marine. Et le début de saison n'a pas gâté les hommes de Stéphane Moulin entre les blessures et les faits de matchs.

L'entraîneur des Rouge et Bleu est conscient des attentes d'un public qui n'a plus été aussi nombreux à d'Ornano depuis la relégation.

"Je me suis mis dans la peau d'un caennais et je suis Caennais donc j'ai bien compris. Il y a des choses sur lesquels il faut vite apprendre et vite s'imprégner. Je sais qu'il est important pour les Caennais, pour nous. Il prend une autre dimension aujourd'hui parce que malheureusement on a galvaudé quelques points. Aujourd'hui, on voit à quel point l'importance du match de Dijon (0-1) compte. C'est un match particulier et on doit répondre présent.

Il y a deux jours, j'ai dit au responsable des supporters qu'ils sont à la hauteur et que nous ne l'avons pas toujours été. A nous de nous mettre au niveau ."

Un match décisif pour les Rouge et Bleu ?

"On ne joue pas gros, on joue trois points comme d'habitude. Ce qui donne cette impression, c'est l'adversaire. Les joueurs ne doivent pas ressentir une pression particulière mains une envie plutôt de faire mieux. Voilà ce que l'on attend d'eux demain (samedi).

Quel que soit le résultat de samedi, le championnat ne s'arrête pas là mais effectivement. On n'est dupe de rien. On ne va pas faire la politique de l'Autruche. Après, il ne faut pas non plus noircir le tableau. Il y a beaucoup de raison que vous connaissez . Je n'ai même pas de mots pour qualifier ce que l'on vit en terme d'effectif."

Le SM Caen reste sur trois échecs à domicile…

Les Footballeurs caennais ont toutes les peines du monde à s'imposer au Stade d'Ornano cette semaine. Ils y ont déjà perdu quatre fois en six journées (Sochaux, Pau, Dijon et Valenciennes). Les Malherbistes avaient pourtant bien lancé leur saison en battant largement Rodez (4-0). Depuis cette journée inaugurale, ils n'ont inscrit que trois points sur quinze et marqué quatre buts à leurs adversaires.

… quand le Havre est invaincu à l'extérieur

En cinq déplacements, personne n'a réussi cette saison à battre le HAC. Et le nancéen Andrew Jung est le seul adversaire à avoir marqué un but sur ces cinq rencontres (Sochaux, Rodez, Bastia, Nancy et Nîmes) à la formation de Paul Le Guen et encore sur pénalty. Une défense en béton et du réalisme à l'image de la victoire construite à Sochaux (0-2).

Il est également à noter que les Havrais marquent peu également (quatre buts en cinq matchs dont deux à Sochaux).

Le Groupe du SM Caen

Si le club de football caennais peut compter sur le milieu offensif Nuno Da Costa, il doit faire sans ses milieux de terrain Franklin Wadja (ménisque) et Brahim Traoré (orteil). Ses absences s'ajoutent à celles de Kelian Nsona, Hugo Vandermersch, Yoann Court, Ilyes Najim, Jason Ngouabi, Benjamin Jeannot et Ibrahim Cissé. Mehdi Chahiri (dos) incertain peut finalement tenir sa place.

Le groupe : Rémi Riou, Sullivan Péan - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Prince Oniangué, Vladislav Molchan, Aloys Fouda, Ali Abdi - Jessy Deminguet, Johann Lepenant, Anthony Gonçalves - Steve Shamal, Nuno Da Costa, Caleb Zady Séry, Mehdi Chahiri- Andréas Hountondji, Evens Joseph, Alexandre Mendy.

