Nancy, premier obstacle d'une semaine à trois matchs pour le SM Caen

Le SM Caen reçoit l'AS Nancy Lorraine lors de la 5e journée de Ligue 2 et s'apprête à connaître son premier enchaînement de matchs. Les footballeurs caennais vont négocier trois rencontres en une semaine ( déplacement à Ajaccio mercredi et à Nîmes samedi) alors qu'ils n'ont joué que trois journées depuis la reprise du championnat le 28 juillet dernier.

La question de la gestion de l'effectif va se poser de façon accrue pour Stéphane Moulin au moment où il retrouve une partie des joueurs dont il était privé la semaine passée (Yoël Armougom, Benjamin Jeannot, Steve Shamal et Caleb Zady Séry).

Il pourrait être amené à donner sa chance à Ilyes Najim ce samedi. Le milieu offensif caennais avait été entraperçu la saison passée (deux entrées pour 22 minutes de jeu).

Un tournant dans la saison?

"Je ne sais pas. Si c'est trois victoires, oui. Si c'est trois défaites, oui. Je ne peux pas répondre à cette question, explique le coach caennais. On n'a joué que trois matchs, on ne peut pas parler de tournant. Après, ce sont trois matchs importants. On a des prototypes d'équipes très différents. On a une équipe revancharde, qui va être accrocheuse et chercher à réagir (Nancy) samedi. On a une équipe d'Ajaccio qui va vouloir prolonger sa bonne dynamique parce qu'elle est invaincue. Et puis on a une équipe de Nîmes qui est sur le même rythme.

Mais le premier est le plus important et après il y aura les autres. C'est compliqué de parler du troisième quand on n'a pas joué le premier."

L'adversaire

Avec un seul point au compteur, Nancy fait partie des cinq dernières équipes de Ligue 2 à ne pas avoir encore gagné le moindre match.

Son nouveau coach allemand Daniel Stendel préconise un pressing haut qui se traduit par une forte possession du ballon (Près de 58%) mais qui n'a pas encore prouvé son efficacité (2 buts marqués pour 8 encaissés).

Les absents

Le milieu offensif Yoann Court ne reviendra pas avant la trêve. Le latéral droit, Hugo Vandermersch, poursuit sa réathlétisation pour un retour programmé en novembre. Zeidane Inoussa est suspendu et Nicholas Gioacchini n'est pas appelé dans le groupe pour parfaire sa condition physique.

L'arbitre de la rencontre

Olivier Thual a été désigné arbitre principal de la rencontre. La saison passée, il avait arbitré deux fois les Caennais, à Clermont (0-0) en ouverture de saison et face à Dunkerque (1-1) en fin de saison. Lors de ce dernier match, il avait expulsé Rémy Riou en fin de rencontre après un geste d'humeur du portier caennais.

Il avait également arbitré deux rencontres de la dernière saison des Caennais en Ligue 1 à Strasbourg (2-2) et à Nîmes (2-0)

Le groupe probable du SM Caen

L'équipe probable : Rémy Riou - Prince Oniangué, Jonathan Rivierez, Ali Abdi et Yoël Armougom - Franklin Wadja, Johann Lepenant, Jessy Deminguet- Caleb Zady Séry, Alexandre Mendy, Ilyes Najim - Remplaçants : Sullivan Péan, Aloys Fouda, Brahim Traoré, Nicholas Gioacchini, Anthony Gonçalves, Caleb Zady Séry et Benjamin Jeannot.

SM Caen - AS Nancy-Lorraine à suivre sur France Bleu dès 18h