Rodez - SM Caen (2-0) - Stéphane Moulin : "On termine septième et je ne veux retenir que cela ce soir"

Stéphane Moulin (entraîneur du SMC) : La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a perdu. sur le match, je trouve ça sévère quand même parce qu'ils ont été extrêmement réalistes. Cela fait partie du Foot. On ne l'a pas été encore une fois ce soir. On avait malgré tout les moyens de faire un meilleur résultat.

La bonne nouvelle, c'est qu'on termine septième et je trouve que cela correspond assez bien à ce que l'on a fait sur la deuxième partie pour valider cette place là.

Je trouve cette place méritée au regard de notre deuxième partie de saison et je ne veux retenir que cela ce soir. Parce que les enseignements sont difficiles à tirer ce soir en raison des très nombreux changements. J'ai essayé de faire en sorte de présenter une équipe compétitive mais il y avait trop de bouleversement. Malgré ça, les vingt premières minutes, on a montré qu'on était encore là . Malheureusement on n'a pas trouvé la petite flamme pour trouver le chemin des filets.

Dans tous les effectifs, il y a des joueurs qui sont plus fait pour être titulaires et d'autres plus compléments d'effectifs. Ce soir on a joué avec beaucoup de complément d'effectif. Inévitablement, la qualité globale s'en ressent mais ce n'est pas donner un mauvais point à ceux qui ont joué parce que je trouve que malgré tout ils ont joué avec sérieux. Mais je trouve qu'on a été un peu limité ce soir malgré tout.

Je ne sais pas si je serais encore coach de Rodez la saison prochaine. Laurent Peyrelade

Laurent Peyrelade (entraîneur de Rodez) : Mon sentiment? Le travail bien fait, l'objectif rempli. Donc la satisfaction d'avoir accompli la tâche. L'important, c'est de garder une unité de travail et de pensée. Il y a eu des moments plus compliqués. Cette saison est faîte. Il faudra l'analyser mais cela ne te donne pas de points d'avance ou de moins au championnat pour la prochaine saison.

L'important c'est de laisser le club en Ligue 2 et de bien finir chez toi. On est récompensé de qui on est et de ce que l'on a fait sur la saison. On va pouvoir se reposer et prendre du temps avec nos proches qui est largement mérité. Je ne sais pas si je serais encore coach de Rodez la saison prochaine. C'et une période de réflexion. Il y a un immense défi qui attend le club car le niveau monte en Ligue 2. Une longue période de réflexion nous attend pour savoir ce que l'on fait.