Le SM Caen veut renouer avec les bases de son jeu face au Paris FC

Une semaine après la déconvenue en Coupe face aux amateurs de Dinan-Lehon (1-1 / 4.t.a.b à 1), le SM Caen compte bien rassurer ses supporters et présenter d'autres valeurs en recevant ce samedi le Paris FC, le sixième de Ligue 2.

"Les joueurs doivent comprendre aujourd'hui que tout doit changer, martèle le coach caennais. C'est ça le mot d'ordre. Tout doit changer."

Et le coach caennais de poursuivre. "Je connais la valeur de Paris, ils ont fini dans les cinq premières équipes l'année dernière mais je crois que l'on doit vraiment d'abord se préoccuper de nous.

Ce n'est pas l'adversaire qui me pose question. L'adversaire a ses qualités, il a sa valeurs et son style. Ce qui m'importe, c'est notre style. On en avait montré un pendant un petit moment et puis là, on est en train de rechercher.

A nous de faire en sorte de retrouver effectivement ces bases qui doivent nous permettre de repartir de l'avant. Si c'est avec une victoire, ce serait magnifique mais c'est déjà dans la manière de se comporter. C'est ça la base et je crois que c'est ça ce que nos supporters attendent de nous."

L'adversaire : le Paris FC

Avec une qualification en Coupe aux Tirs au but contre Sedan (N) et sept points empochés sur les trois dernières journées, le deuxième club de la Capitale ressort la tête de l'eau et est aux portes du Top 5.

Invité ce jeudi de 100% Stade Malherbe, le coach du Paris FC se méfie de la méforme caennaise. "Quand je vois l'équipe de Caen, je trouve que c'est une équipe qui n'est pas à sa place, estime Thierry Laurey. Je connais pas mal de joueurs, je connais l'entraîneur et le président délégué. Cela m'étonne que l'équipe soit là à l'heure actuelle. Je sais que cette équipe est capable d'une série et de se réveiller à un moment donné, d'enchaîner les bonnes performances. J'espère que cela ne sera pas contre nous."

L'effectif Caennais

Opéré de nouveau au genou mercredi dernier, l'attaquant Benjamin Jeannot est indisponible pour une durée indéterminée. Kelian Nsona et Yoann Court ont repris la course. Mehdi Chahiri a manqué une partie des séances cette semaine mais sera présent dans le groupe. A savoir s'il pourra débuter ou non.

Le latéral gauche Ali Abdi sera lui suspendu pour la rencontre.

L'équipe probable du SM Caen : Rémy Riou - Ibrahim Cissé, Jonathan Rivierez, Aloys Fouda, Hugo Vandermersch - Jessy Deminguet, Franklin Wadja, Johann Lepenant - Mehdi Chahiri, Alexandre Mendy, Nuno Da Costa. Remplaçants à choisir parmi : Sullivan Péan, Brahim Traoré, Yoël Armougom, Prince Oniangué, Anthony Gonçalves, Steve Shamal, Andréas Houtondji, Caleb Zady Séry.

SM Caen- Paris FC à suivre en direct sur France Bleu