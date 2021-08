SM Caen - Patrice Sauvaget :" Il était temps de trouver un autre challenge"

Patrice Sauvaget n'a pas encore emménagé dans ses nouveaux murs mais l'heure du déménagement vers son logement normand se rapproche. En attendant, lui et ses proches ont poursuivi les allers-venues entre l'Anjou et la Normandie.

"D'ici à la fin du mois tout le monde sera logé, se réjouit l'entraîneur adjoint caennais. C'est hyper important que nos familles soient proches de nous pour pouvoir vivre pleinement cette belle aventure qui s'annonce."

En juin dernier, Patrice Sauvaget a suivi Stéphane Moulin et Serge Le Dizet pour se lancer dans un nouveau défi : faire remonter le SM Caen en Ligue 1 en reconstruisant une équipe qui ne s'est toujours pas remise de sa relégation en Ligue 2 en 2019.

Le défi est de taille pour un staff installé depuis de longues années sur le banc du SCO d'Angers.

C'est une remise en cause mais par rapport aux valeurs qu'on défend, je pense qu'il était temps de changer

"Effectivement pour nous c'est une remise en cause, acquiesce Patrice Sauvaget. Stéphane a passé 27 ou 28 ans en tant que licencié à Angers. Moi j'ai quinze années de licence à Angers et dix-huit autres à Saumur qui se trouve à cinquante km d'Angers. Cela faisait plus dix ans que Serge (Le Dizet) était là aussi.

C'est une remise en cause mais par rapport aux valeurs qu'on défend, je pense qu'il était temps de changer. On a passé de super-moments. On a encore beaucoup d'amis là-bas mais je pense qu'il était temps de trouver un autre challenge. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux d'être venus à Caen - moi particulièrement - et d'être au début d'une nouvelle aventure qu'on espère tous heureuse."

Le nouveau staff caennais : Benoît Pickeu, Patrick Sauvaget, Stéphane Moulin, Serge Le Dizet et Eddy Costil © Radio France - Olivier Duc

Patrice Sauvaget n'a pas hésité une seconde à suivre Stéphane Moulin, un homme qu'il connaît et dont il est l'ami depuis plusieurs décennies.

On s'est lié d'amitié forcément après toutes ces années. On ne s'est jamais perdu de vue pendant nos carrières respectives.

"On s'est connu sur les bancs de l'école. Après, on a été formé ensemble à Angers. On a débuté ensemble au SCO aussi, pratiquement le même jour. Et puis on s'est lié d'amitié forcément après toutes ces années. On ne s'est jamais perdu de vue pendant nos carrières respectives. Quand Stéphane a repris les pros avec Angers, il m'a sollicité pour revenir au club et m'occuper de la réserve dans un premier temps. Ce n'est qu'ensuite que je l'ai rejoint avec les pros."

C'est le staff entier à l'exception de l'entraîneur des gardiens qui a suivi Stéphane Moulin d'Angers à Caen. Après avoir été entraîneur principal à Saumur pendant douze ans et fait remonter le club en 4e division, Patrice Sauvaget comme Serge Le Dizet n'a aucun souci à se retrouver adjoint. Et le trio se complète très bien.

On a déjà la chance d'avoir un coach qui délègue pas mal de choses

On a déjà la chance d'avoir un coach qui délègue pas mal de choses, se félicite l'adjoint de Stéphane Moulin. On a aussi la chance d'avoir Serge qui a été un défenseur, Stéphane un milieu et moi un attaquant donc on essaye de se répartir les tâches sur nos différentes sensations par rapport aux postes qu'on a occupé auparavant. Et puis ce sont beaucoup d'échanges dans nos différentes discussions sur ce que l'on peut faire pour améliorer l'équipe et pour que tel ou tel joueur puisse performer."

Patrice Sauvaget a notamment la charge du retour vidéo d'après-match et son vécu d'ancien joueur le tourne naturellement à la prise en charge des attaquants. Est-ce que les Nicholas Gioacchini et autres Alexandre Mendy connaissent son parcours?

"Je ne suis pas sûr (rire)? Je n'en sais rien et puis ce n'est pas grave. L'objectif c'est que moi je connaisse le leur. C'est important de pouvoir comprendre certaines choses à certains moments. Comme le gardien de but, ce sont deux postes à responsabilités fortes et qui peuvent être pointés du doigt quand ça va mal ou au contraire mis en avant quand ça va bien. Il faut donc toujours être très humble et très vigilant aussi bien quand ça va bien que quand ça va mal."