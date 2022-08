SM Caen - Stéphane Moulin : "Contre Pau, tout le monde nous voit gagnant avant de jouer"

Après s'être frotté à des candidats à la montée (Metz, Dijon, Guingamp et le Paris FC), le SM Caen reçoit ce mardi soir l'avant-dernier de Ligue 2, Pau. Les Palois font partie des trois dernières équipes à ne pas avoir encore connues la victoire en championnat cette saison avec Saint Etienne et Annecy.

"C'est le premier défi qu'on va avoir à jouer dans ce domaine là, prévient Stéphane Moulin . C'est à dire que tout le monde nous voit évidemment gagnant avant de jouer. C'est la première fois que cela nous arrive. On joue contre une équipe qui a fait une très belle saison l'année dernière et qui nous a battu deux fois, rappelle le coach caennais. Et l'année dernière aussi on pensait gagner.

C'est un nouveau défi de jouer avec l'idée générale - pas la nôtre - que ça va être facile. Evidemment que la mise en garde est de mise. Maintenant, c'est savoir comment malgré cette mise en garde on va rester nous même et jouer sur nos forces."

Le chiffre : 0

Le SM Caen n'a jamais réussi à battre Pau depuis le retour des Palois en Ligue 2 (Trois défaites et un match nul). Et le match retour à Pau s'était soldé par une défaite d'autant plus dure à digérer que quand avait dominé les débats sans être récompensé.

"On sait que ce sont les matchs les plus durs, abondent Samuel Essendé. L'année dernière, quand je jouais à Pau, Caen était favori et on a gagné aussi bien à l'aller qu'au retour, prévient l'attaquant caennais. Je connais un peu la mentalité de Pau. On sait que ce sont des gens revanchards et qui ne vont jamais lâcher. Surtout quand ils jouent contre des plus gros. Ce n'est pas une équipe à prendre à la légère, pas du tout."

Le mot-clé : Humilité

"Le relâchement, cela arrive aux plus grands, rappelle encore une fois Stéphane Moulin. C'est ce qui fait le charme et la beauté du foot. Chaque match est une incertitude et c'est souvent quand on pense qu'il n'y a pas d'incertitudes qu'il y a des surprises. Mon discours est basé beaucoup là dessus parce qu'il y a zéro match facile. Aucun. Il faut qu'on garde beaucoup d'humilité. S'il y a un mot que je vais utiliser et que je n'ai pas encore utilisé jusqu'ici c'est l'humilité."

L'effectif

Le latéral droit du SM Caen Hugo Vandermersch, absent à Paris, peut espérer retrouver sa place dans le groupe. Le défenseur Emmanuel Ntim et le milieu offensif Yoann court sont les seuls patients de l'infirmerie caennaise.

Le groupe probable du SM Caen : Anthony Mandréa, Yannis Clementia – Adolphe Teikeu, Ibrahim Cissé, Romain Thomas, Ali Abdi, Johann Obiang, Hugo Vandermersch, Brahim Traoré – Quentin Daubin, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Iyad Mohamed – Benjamin Jeannot, Caleb Zady Sery, Emmanuel Essende, Alexandre Mendy, Godson Kyeremeh.

SM Caen - Pau FC à suivre sur France Bleu